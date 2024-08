Dialogue stratégique Vietnam - Australie sur la diplomatie et la défense

Le vice-ministre des Affaires étrangères, Dô Hùng Viêt, et la vice-ministre australienne des Affaires étrangères et du Commerce, Michelle Chan, ont coprésidé le 26 août à Hanoï le 9 e Dialogue stratégique Vietnam - Australie sur la diplomatie et la défense.

Lors de cet événement organisé annuellement depuis 2012, les deux parties ont rappelé l’élévation des relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique intégral lors de la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh en Australie en mars 2024.

Elles ont souligné que les deux pays partagent de nombreuses similitudes avec une confiance stratégique élevée, ce qui constitue une base importante pour promouvoir la coopération dans tous les domaines.

Les deux parties ont affirmé la nécessité de promouvoir une coopération plus étroite et plus stratégique dans le cadre du nouveau cadre de relations pour répondre aux défis communs. Elles ont convenu d’accroître les échanges et les consultations pour concrétiser davantage les accords de haut niveau conclus et élargir de nouveaux domaines de coopération en fonction des demandes, des potentiels et des intérêts des deux pays.

Elles ont hautement apprécié leur coopération en matière de défense par le biais de canaux de dialogue, de consultations, de formations, d’exercices conjoints et surtout d’une coopération efficace dans les opérations de maintien de la paix de l’ONU.

Elles ont insisté sur la nécessité de renforcer la coopération bilatérale en matière d’économie, de commerce et d’investissement, dans le but de figurer parmi les dix premiers partenaires commerciaux de l’autre et de doubler les investissements réciproques.

L'Australie a affirmé son souhait de promouvoir la coopération avec le Vietnam dans les domaines de la transformation numérique, de l'économie numérique et des industries de haute technologie, d'accroître les investissements dans l'énergie éolienne, de diversifier les chaînes d'approvisionnement, de soutenir la formation et le développement des entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises...

Le Vietnam a hautement apprécié les programmes et projets de coopération avec l’Australie visant à l'aider à renforcer ses capacités et à atteindre ses objectifs socio-économiques, ainsi que les aides publiques au développement (APD) fournies par l'Australie dans les domaines de l'égalité des sexes, de la réponse au changement climatique, de l'environnement et de la transition énergétique.

Les deux parties ont convenu de renforcer la coopération dans le domaine de l'éducation, pour en faire un pilier du partenariat stratégique intégral bilatéral. Elles ont en outre décidé de créer des conditions plus favorables aux échanges entre les peuples et à la coopération entre les localités.

Les deux parties ont également échangé des informations et des points de vue sur des questions stratégiques ainsi que sur des questions de sécurité régionale et internationale d’intérêt commun. Elles ont convenu de promouvoir la coopération dans les forums multilatéraux tels que l’ONU, l’ASEAN et les mécanismes dirigés par l’ASEAN, y compris la "ASEAN Defence Ministers' Meeting Plus" (ADMM Plus).

L’Australie a réaffirmé sa coopération étroite continue avec l’ASEAN et son soutien à l’ASEAN dans la promotion de son rôle central dans la structure régionale fondée sur des règles, ainsi que son soutien au règlement des différends en Mer Orientale par des mesures pacifiques dans le respect du droit international, en particulier de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

L'Australie a affirmé son souhait de renforcer la coopération efficace avec la sous-région du Mékong à travers le programme de partenariat Mékong - Australie (MAP) dans la deuxième phase, en mettant l'accent sur les domaines du changement climatique, de la transition énergétique, de la sécurité alimentaire, de la sécurité des ressources en eau et de la formation des ressources humaines, contribuant ainsi à la construction d'une sous-région du Mékong résiliente, durable et inclusive.

Le Vietnam et l'Australie ont convenu d'organiser la 10e édition de ce dialogue en Australie à un moment opportun.

