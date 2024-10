Trân Thanh Mân part pour sa visite officielle au Laos et sa participation à l’AIPA-45

Le président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Trân Thanh Mân, à la tête d'une haute délégation de l'AN, a quitté jeudi après-midi 17 octobre, pour effectuer une visite officielle au Laos et participer à la 45 e Assemblée générale de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA-45) de trois jours. Une tournée à l’invitation du président de l'AN du Laos, Saysomphone Phomvihane, président de l'AIPA.

>> L'AN du Vietnam contribue de manière proactive, active et responsable à l'AIPA-45

>> Resserrer la solidarité particulière et booster la coopération entre les AN du Vietnam et du Laos

>> AIPA-45 : la coopération interparlementaire favorise la connectivité et la résilience de l'ASEAN

Photo : VNA/CVN

Il s’agit de sa première visite officielle au Laos à son nouveau poste. Cette visite concrétise l'accord de haut niveau entre les deux Politburo lors de leur réunion et la Déclaration conjointe Vietnam - Laos conclue dans le cadre de la visite d'État au Vietnam du secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire lao et le président lao Thongloun Sisoulith en septembre 2024 et de la visite d'État au Laos du président Tô Lâm en juillet 2024.

Cette visite réaffirme la politique constante du Parti et de l’État selon laquelle le Vietnam accorde toujours la plus haute priorité et attache de l'importance au développement de la grande amitié, de la solidarité particulière et de la coopération intégrale avec le Laos.

Elle affirme aussi le soutien ferme et global du Vietnam à la cause de la réforme, de l’édification et de la défense nationales du Laos, démontrant la confiance et l'attachement entre les hauts dirigeants des deux pays ainsi qu'entre les deux présidents des AN du Vietnam et du Laos.

La participation du président de l'AN, Trân Thanh Mân, à l'AIPA-45 est importante, démontrant d'une part la participation proactive, positive et la contribution responsable de l'AN du Vietnam à la consolidation du rôle central, de la solidarité et de l'union au sein de l'ASEAN ; à la promotion de la coopération intra-bloc ; l'élargissement des relations multiformes avec les parlements des pays dans et hors de la région ; à la promotion de la responsabilité et du rôle de l'AIPA dans la paix, la stabilité et le développement.

Le Vietnam lancera de nombreuses initiatives précieuses pour partager et soutenir les gouvernements des pays de l'ASEAN dans la résolution des problèmes prioritaires de la région.

D'autre part, la participation proactive et active à des contributions substantielles au contenu de l'AIPA démontre le soutien de l'AN du Vietnam à l'AN du Laos pour qu'elle assume avec succès ses responsabilités internationales en 2024, notamment en assumant avec succès le rôle de l'ASEAN/AIPA et organise avec succès l'Assemblée générale de l'AIPA-45.

VNA/CVN