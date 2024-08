Vietnam - Australie : coopération dans les domaines de l'énergie et des minéraux

Le Vietnam et l'Australie accorderont la priorité à la mise en œuvre de leur partenariat stratégique intégral dans les temps à venir, notamment de nouveaux mécanismes de dialogue au niveau ministériel sur le commerce, l'énergie et les minéraux, afin de créer un environnement favorable pour leurs entreprises.

Cet engagement a été faite lors de la rencontre entre le ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, et la présidente du Sénat australien Sue Lines, en visite de travail au Vietnam, sur l'invitation du président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân.

Photo: VNA/CVN

En tant que l'un des principaux pays au monde en termes de réserves de ressources, de minéraux ainsi que de technologies avancées dans l'exploitation, l'application et la transition énergétique, l'Australie est un partenaire important qui fournit au Vietnam des matières premières au service des industries de l'énergie, a affirmé Nguyên Hông Diên.

De plus, l'Australie sera un partenaire actif du Vietnam dans la transition énergétique, en vue d'atteindre l'objectif de neutralité carbone que le Vietnam s'est engagé à réaliser lors de la 26e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP26).

Nguyên Hông Diên a proposé à Sue Lines d'encourager les agences compétentes australiennes à collaborer avec son ministère pour attirer les investissements au Vietnam, à soutenir le pays . Parallèlement, il a demandé de soutenir la formation, le partage d'expériences et de technologies pour le développement des énergies renouvelables au Vietnam dans les temps à venir.

Il a également présenté le potentiel minier du Vietnam, y compris les terres rares, la bauxite, le titane, qui sont des matières premières essentielles pour le développement de secteurs industriels importants tels que l'industrie des véhicules électriques.

À cette occasion, les deux parties ont convenu de promouvoir une coopération étroite dans le processus d'ouverture du marché, de créer les conditions pour que les produits agricoles de qualité du Vietnam et de l'Australie parviennent aux consommateurs de l'autre partie.

Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, au cours des sept premiers mois de 2024, les échanges commerciaux entre le Vietnam et l'Australie ont atteint 8,2 milliards d'USD, en hausse de 4,7% sur un an, dont 3,8 milliards des exportations vietnamiennes, en hausse de 32,1% par rapport à la même période en 2023. Le déficit commercial du Vietnam avec l'Australie s'est établi ainsi à 709,6 millions d'USD, en baisse de 67,3% sur un an.

VNA/CVN