Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre les électeurs à Cân Tho

Photo : VNA/CVN

Les électeurs ont hautement apprécié les efforts de l'ensemble du système politique, la direction et la gestion synchrone, drastique et efficace du gouvernement et du Premier ministre au cours de la période écoulée. La situation socio-économique s'est donc améliorée, obtenant des résultats impressionnants dans la plupart des domaines.

Ils ont posé de nombreuses questions et fait des recommandations concernant l'investissement dans un projet de l’adaptation au changement climatique, les solutions pour soutenir les personnes vivant dans les endroits à haut risque de glissement de terrain, les activités agricoles... Ils sont également intéressés par la construction d'un centre de liaison, de production, de transformation et de consommation de produits agricoles du delta du Mékong dans la ville de Cân Tho ; les mécanismes et les politiques pour soutenir les coopératives et les agriculteurs participant au projet d’un million d'hectares de riz de haute qualité à faibles émissions ; les politiques visant à aider les agriculteurs ayant offert leurs terres à la construction de parcs industriels...

Lors de la rencontre, le chef du gouvernement a clairement souligné la position et le rôle du delta du Mékong, notamment celui d’assurer la sécurité alimentaire, produire, transformer et exporter des produits agricoles. Il a insisté sur l’attention et l'investissement du Parti et de l'État dans le delta du Mékong pour le développement des infrastructures de transport, la formation de ressources humaines de haute qualité, la lutte contre le changement climatique avec des programmes et des projets spécifiques...

Répondant aux questions sur la la réponse au changement climatique, le Premier ministre a précisé que l'année dernière, l'État avait investi plus de 4.000 milliards de dôngs pour prévenir et surmonter les glissements de terrain et continue à présent de réserver des ressources à cette tâche importante.

En matière de financement, le gouvernement a demandé à la Banque d'État de proposer de nombreux programmes de crédit et d'incitations aux particuliers et aux entreprises, notamment des crédits pour l'agriculture.

Priorité à la promotion de la croissance

Photo : VNA/CVN

Pham Minh Chinh a partagé l'opinion des électeurs sur la nécessité de construire prochainement un centre de liaison, de production, de transformation et de consommation de produits agricoles du delta du Mékong dans la ville de Cân Tho. Il a chargé le ministère de l'Agriculture et du Développement rural de promouvoir cette tâche.

Il a appelé la participation des scientifiques, des banques et des entreprises au développement agricole ; la promotion des liens entre les personnes, les coopératives et les entreprises ; le développement des infrastructures numériques, des transports... Il a particulièrement souligné la participation et les efforts des populations locales dans le développement agricole.

Il a déclaré que le gouvernement dirigeait pour continuer de donner la priorité à la promotion de la croissance associée au maintien de la stabilité macroéconomique, en s'efforçant d'atteindre un taux de croissance supérieur à 7%, de contrôler de l'inflation, d’assurer les grands équilibres de l’économie.

Pham Minh Chinh a souhaité que Cân Tho se concentre sur la croissance, l’accélération du décaissement des capitaux d'investissement publics, le règlement des problèmes sociaux, la gestion des projets en suspens, l’adaptation au changement climatique...

VNA/CVN