Resserrer la solidarité particulière et booster la coopération entre les AN du Vietnam et du Laos

Le président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam Trân Thanh Mân conduira une haute délégation de l'Assemblée nationale du Vietnam pour effectuer une visite officielle au Laos et participer à la 45 e Assemblée générale de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA-45) du 17 au 19 octobre. Une tournée à l’invitation du président de l'AN du Laos Saysomphone Phomvihane, président de l'AIPA.

Il s’agira de sa première visite officielle au Laos à son nouveau poste. Cette visite vise à renforcer la solidarité particulière entre le Vietnam et le Laos et à élargir la coopération parlementaire.

Photo : VNA/CVN

La solidarité particulière et la coopération intégrale entre le Laos et le Vietnam construites par les Présidents vietnamien Hô Chi Minh, lao Kaysone Phomvihane et Souphanouvong, nourries du sang de générations de dirigeants et de révolutionnaires, seront protégées et préservées en tant que patrimoine précieux pour les générations futures. Les deux pays ont officiellement établi des relations diplomatiques le 5 septembre 1962. Depuis, les relations entre les deux pays ont toujours été étroitement liées.

Le 18 juillet 1977, le Vietnam et le Laos ont signé le Traité d'amitié et de coopération, affirmant leur solidarité, leur coopération, leur soutien et leur assistance mutuelle particuliers dans l'oeuvre de la construction et de la protection de l'indépendance, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de chaque pays. Au cours des 47 dernières années, le Traité d'amitié et de coopération est devenu une base politique et juridique importante pour resserrer continuellement les relations entre les deux pays, pour l’œuvre de l’édification et de la défense de la Patrie de chacun.

Les deux pays ont élevé leurs relations au rang de « grande amitié, solidarité particulière et coopération intégrale » en février 2019. Une étape d'une importance historique, créant une nouvelle avancée dans les relations de coopération. La coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos est devenue de plus en plus étroite, innovante et développée.

Ces dernières années, les hauts dirigeants des deux Partis et États ont multiplié les réunions et échangé régulièrement des délégations sur tous les canaux. Grâce à des visites mutuelles et des séances de travail, les deux parties ont affirmé leur détermination à renforcer et à renforcer l'amitié particulière, la solidarité et la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos dans la nouvelle situation, conformément à la situation actuelle de chaque pays.

Les deux pays sont toujours intéressés et encouragent une coopération étroite dans les domaines de l'économie, du commerce, des investissements, etc. En 2023, la valeur d'échanges commerciaux bilatéraux a atteint plus de 1,64 milliard de dollars et 1,3 milliard de dollars en huit premiers de 2024.

En août 2024, le Vietnam comptait 256 projets d'investissement opérationnels au Laos, avec un capital social total de plus de 5,5 milliards de dollars. Au cours des 7 premiers mois de 2024, le Vietnam comptait 6 nouveaux projets sous licence avec un capital d'investissement de 36,7 millions de dollars, soit une augmentation de 39% par rapport à la même période de 2023. De nombreux projets d'investissement vietnamiens ont contribué positivement au développement socio-économique du Laos, créant des milliers d'emplois, reversant ainsi des revenus au budget lao.

En outre, les deux parties continuent de coopérer étroitement dans les domaines de la sécurité et de la défense, contribuant ainsi au maintien de la stabilité politique, de la sécurité et de l'ordre social de chaque pays et de leurs zones frontalières. La coopération dans d'autres domaines tels que les transports, l'éducation et la formation, la culture, les échanges entre les peuples... continue de retenir l'attention.

Dans les forums de coopération régionale et internationale, le Vietnam et le Laos se coordonnent toujours étroitement et se soutiennent mutuellement, continuer à renforcer la coopération et la coordination avec les autres pays membres de l'ASEAN pour construire la communauté de l'ASEAN et maintenir la solidarité et le consensus de l'ASEAN sur les questions stratégiques de la région. En 2024, le Vietnam soutient activement le Laos pour qu'il assume avec succès sa président de l'ASEAN 2024 et celle de l'AIPA-45.

Parallèlement au bon développement des relations entre les deux Partis et les deux pays, la coopération entre les deux organes législatifs des deux pays se renforce et se développe constamment. Les deux parties ont maintenu une coopération étroite, synchrone et efficace par la voie parlementaire, contribuant aux relations intégrales entre les deux pays.

Les deux parties entretiennent des échanges de délégations de haut niveau, des échanges d'expériences professionnelles et des échanges au niveau des commissions, des groupes parlementaires, coopèrent étroitement dans les forums interparlementaires régionaux et internationaux.

En particulier, un événement symbolique de la grande amitié, de la solidarité particulière et de la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos est que le 10 août 2021, le Vietnam a officiellement remis au Laos le nouveau bâtiment de l'AN après 4 ans de construction. Il s’agit d’un cadeau du Parti, de l’État et du peuple vietnamien au Parti, à l’État et au peuple du Laos. Le président lao de l'AN, Saysomphone Phomvihane, a affirmé que ce bâtiment était l'un des rares symboles des relations privilégiées entre les Partis, les Etats et les peuples des deux pays frères.

Actuellement, les AN des deux pays coordonnent activement la recherche, la compilation et la publication du livre "50 ans de relations entre l'AN du Vietnam et celui du Laos - Coopération et développement intégraux", en vue de le diffuser largement et de sensibiliser les peuples des deux pays aux relations étroites entre ces deux organes...

Solidarité et coopération intégrale Vietnam - Laos

Sur la base de bonnes relations, cette visite officielle au Laos du plus haut législateur vietnamien continuera à affirmer la politique cohérente du Parti et de l'État du Vietnam consistant à toujours accorder la plus haute priorité et à attacher de l'importance au développement de la grande amitié, en particulier la solidarité et la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos.

Elle vise à renforcer la confiance et l'attachement entre les hauts dirigeants des deux pays, à évaluer les résultats de la coopération entre les deux Partis et pays, en particulier la coopération entre les deux AN ces derniers temps, à discuter des orientations et des mesures spécifiques afin d'améliorer encore l'efficacité de la coopération dans les temps à venir, ainsi que de certaines situations exceptionnelles dans la région et dans le monde d'intérêt commun.

Selon l'ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyên Minh Tâm, dans le contexte des évolutions rapides, complexes et imprévisibles de la situation mondiale et régionale ayant un impact profond sur les pays, dont le Vietnam et le Laos, la solidarité et l'entraide entre les deux parties, des deux États et des deux AN sont un facteur objectif, une loi historique, l'une des sources de force les plus grandes et les plus significatives, vitales pour l’œuvre de l’édification et de la défense de la Patrie de chaque pays, contribuant à préserver et à développer la grande amitié, la solidarité particulière et la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos.

Il a souligné que dans les temps à venir, les AN des deux pays devraient continuer à s’attacher à la coordination étroite, à l'échange d'expériences sur le travail législatif, la supervision suprême et la décision sur les questions importantes de chaque pays.

En outre, les deux parties continueront de se coordonner étroitement, de se soutenir mutuellement et d'échanger leurs positions sur les questions internationales et régionales dans les forums interparlementaires régionaux et internationaux tels que l'UIP, l'AIPA, l'APPF, l'APF..., renforçant ainsi leur position et rôle dans la région et dans le monde.

La visite officielle au Laos du président de l'AN Trân Thanh Mân contribuera certainement à renforcer la grande amitié, la solidarité particulière et la coopération intégrale entre les deux Partis, les deux États, les deux pays et les deux peuples, permettant ainsi de perpétuer la coopération Vietnam - Laos en tant que relation exemplaire et rare dans le monde.

VNA/CVN