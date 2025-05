La 20e Journée du Vesak des Nations unies : pour la dignité humaine

>> Journée du Vesak au Vietnam : message de paix et de compassion

>> La fête de Vesak : promouvoir l'esprit du bouddhisme vietnamien

>> Le bouddhisme accompagne le développement national

>> Vesak 2025, une célébration de paix et d’unité depuis le Vietnam

>> Plus de 10.000 personnes prient pour la paix dans le cadre du Vesak 2025

>> Un colloque international pour la paix mondiale et le développement durable

Des milliers de personnes avaient participé à ce festival, préparatoire aux célébrations de la 20e Journée du Vesak des Nations unies 2025 qui ont eu lieu du 6 au 8 mai dans la même ville. C’était la 4ᵉ fois que le Vietnam accueillait le plus important événement du bouddhisme.

L’organisation de cette grande fête au Vietnam a également été l’occasion de présenter à la communauté internationale l’image du pays et de son peuple épris de paix. Elle a confirmé une fois de plus l’engagement du bouddhisme aux côtés de la nation dans ses efforts d’édification et de défense nationales ainsi que d’intégration internationale.

Le Vesak, jour de la pleine lune du mois de mai, est le plus sacré pour des millions de bouddhistes à travers le monde. Il correspond à la date de naissance de Bouddha, il y a plus de 2.600 ans, dans le village de Lumbini, au Népal. C’est également le jour où Bouddha a atteint l’état d’illumination et qu’il est décédé dans sa 80e année.

En proclamant cette journée internationale en 1999 dans sa Résolution 54/115, l’Assemblée générale des Nations unies a considéré que cette célébration permettait à l’Organisation de saluer la contribution que le bouddhisme, l’une des plus vieilles religions du monde, apporte à la spiritualité de l’humanité.

La première célébration du Vesak sous l’égide des Nations unies avait eu lieu le 15 mai 2000, à New York (États-Unis). Seulement huit ans plus tard, en 2008, c’était au tour du Vietnam d’assumer cette responsabilité, avec la publication de la Déclaration de Hanoï en 16 points, mettant en avant les contributions possibles du bouddhisme. Poursuivant sur sa lancée, le pays a accueilli le Vesak 2014 dans la pagode Bái Đính, province septentrionale de Ninh Bình. Venait ensuite l’édition 2019 dans celle de Hà Nam.

Et cette année, le Vietnam avait encore l’honneur d’accueillir pour la quatrième fois la Journée du Vesak de l’ONU, du 6 au 8 mai à Hô Chi Minh-Ville. Le Vesak 2025 a été placé sous le thème “Unité et inclusion pour la dignité humaine : Perspectives bouddhistes pour la paix mondiale et le développement durable”. Le nombre de délégués était estimé à 2.700, dont 1.200 étrangers venus

de 85 pays et territoires. Cette grande cérémonie a eu lieu à l’occasion du 50e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril 1975) ainsi que de la 80e Fête nationale (2 septembre 1945). Ce fut un événement culturel international d’une grande signification tant pour l’Église bouddhique du Vietnam (EBV) que pour le pays.

Hervé Fayet/CVN