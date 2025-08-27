Vietjet : lancement du concours "Des vols des start-up"

Le 25 août à Hô Chi Minh-Ville, le Centre national de soutien aux start-up du Vietnam, Incubateur d'innovation Amity (Inde) et la compagnie aérienne vietnamienne Vietjet ont lancé l'initiative "Des vols des start-up" (Startup Flight), reliant l'écosystème d'innovation entre le Vietnam et l'Inde.

La cérémonie d'annonce de l'initiative “Startup Flight” s'est déroulée à Hô Chi Minh-Ville en présence de représentants du gouvernement, de dirigeants municipaux et d'experts de l'Institut indien de technologie.

En tant que cofondateur du programme, Vietjet joue non seulement un rôle de passerelle aérienne, mais aussi de pionnier pour connecter les intellectuels, en coopérant en matière d'investissement et en aidant les startups vietnamiennes et indiennes à se développer dans la région et à l'international. Ce programme spécial relie les Centres de startups de Hanoï, Da Nang et Hô Chi Minh-Ville aux grandes villes indiennes dynamiques desservies par Viejet, telles que New Delhi, Mumbai, Kochi, Bengaluru et Hyderabad.

Promotion de solutions innovantes

Cette initiative vise à encourager les talents et à promouvoir des solutions innovantes dans quatre domaines prioritaires: Logiciels et données/IA, E-commerce et vente au détail, technologie d'Éducation (EdTech) et Transport et logistique. Les équipes gagnantes auront l’opportunité de contribuer concrètement à l’essor du Vietnam et au développement économique de l’Inde.

Ainsi, jusqu’au 15 septembre 2025, les équipes vietnamiennes et indiennes, composées de trois membres maximum, sont invitées à soumettre leurs propositions via le site web: TheStartUpFlight.vietjetair.com.

À l’issue de la phase préliminaire, les huit meilleures équipes, soit deux équipes par domaine, seront sélectionnées pour participer au programme "Startup Flight"en compagnie de Vietjet et bénéficier des conseils directs d’experts et de fondateurs prestigieux des deux pays. Les finalistes présenteront leurs idées aux investisseurs. L’équipe gagnante de chaque catégorie recevra un prix de 1.000 USD, ainsi que deux billets Vietjet pour un aller-retour entre le Vietnam et l’Inde.

Bui Trung Thuong, conseiller commercial et chef du bureau commercial de l'ambassade du Vietnam en Inde, a déclaré: "L'Inde est un pôle mondial de technologie et d'innovation. Avec 5 sur 6 destinations indiennes desservies par Vietjet parmi les 100 meilleures villes mondiales pour les start-up, nous sommes fiers qu'il s'agisse d'une plateforme technologique qui favorise des partenariats constructifs, des échanges culturels et inspire des idées innovantes entre le Vietnam et l'Inde".

