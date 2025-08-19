Lâm Dông : mobilisation accrue contre la pêche illicite avant l’inspection de la CE

Le Commandement des garde-frontières de la province de Lâm Dông vient de lancer une campagne de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

L'opération a débuté le 18 août et se poursuivra jusqu'à la cinquième visite d'inspection de la Commission européenne (CE) au Vietnam, prévue en septembre.

Selon le commandement des gardes-frontières, les derniers mois coïncident avec la haute saison de pêche, généralement synonyme de revenus élevés pour les pêcheurs, ce qui entraîne une intensification des activités de pêche hauturière. Parallèlement, les conditions météorologiques complexes compliquent les opérations de patrouille, d'inspection et de contrôle en mer. Profitant de cette situation, certains armateurs et capitaines de navires sont susceptibles d'enfreindre la réglementation en recourant à des méthodes sophistiquées, telles que l'utilisation de navires non conformes, la désactivation des systèmes de surveillance des navires (VMS) ou encore la pêche illégale dans les eaux étrangères.

Afin d'assurer une mise en œuvre efficace de la campagne, le commandement des gardes-frontières de la province a demandé aux communes et quartiers côtiers, ainsi qu’aux postes de garde-frontières situés le long du littoral, de renforcer les programmes d'éducation juridique et de sensibilisation auprès des pêcheurs, armateurs et capitaines de navires. L'accent est mis sur le respect strict de la réglementation et des sanctions imposées par le Vietnam comme par les pays étrangers. Le commandement a également souligné l'importance de la responsabilité communautaire en matière de signalement des infractions et de diffusion d'informations relatives aux activités de pêche INN.

Les unités de garde-frontières ont reçu pour mission d'empêcher les navires non qualifiés de prendre la mer, de renforcer la gestion dans les zones clés et de détecter rapidement les infractions pour les sanctionner rigoureusement, notamment l'envoi illégal de navires et de pêcheurs dans les eaux étrangères, la désactivation intentionnelle des dispositifs VMS ou encore le franchissement des frontières maritimes.

Actuellement, 100% des navires de pêche de 15 m ou plus opérant dans la province sont équipés de dispositifs VMS. Cependant, des pertes de connexion persistent en mer. Entre janvier et juillet, les postes de garde-frontières côtiers ont organisé 563 sessions de communication, touchant 31.089 pêcheurs pratiquant la pêche hauturière, en ciblant les groupes et secteurs considérés comme les plus exposés au risque d'infractions.

