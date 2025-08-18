Cân Tho lance une campagne intensive contre la pêche INN

Dans une action résolue pour obtenir la levée du "carton jaune" infligé par la Commission européenne (CE), une campagne de pointe pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) a été lancée ce matin, 18 août.

L'événement s'est tenu au poste de contrôle frontalier Trung Binh, dans la commune de Trân Dê, ville de Cân Tho, sous l'égide du Commandement local des gardes-frontières.

Photo : VNA/CVN

Prévue jusqu'en septembre 2025, cette campagne met l'accent sur une étroite coordination avec les autorités locales afin de prévenir et de mettre fin à la pêche INN, en particulier aux opérations illégales dans les eaux étrangères.

Le colonel Pham Lê Xuân Binh, commandant du Commandement municipal des gardes-frontières, a exhorté les autorités et les unités concernées à renforcer la communication afin de sensibiliser les pêcheurs, appelant les propriétaires et les capitaines de bateaux à s'engager à ne pas pénétrer dans les eaux étrangères.

Les services compétents assurent une gestion stricte des navires de plus de 15 mètres. Ces derniers doivent être obligatoirement équipés d'un dispositif de surveillance par satellite (VMS) et être enregistrés dans la base de données nationale de la pêche. Un contrôle rigoureux garantit que 100% des navires possèdent les documents et les équipements de sécurité requis. De plus, tous les bateaux de plus de 6 mètres doivent être documentés et surveillés, en accordant une attention particulière aux navires "à haut risque" susceptibles de pénétrer dans les eaux étrangères.

La coordination est renforcée avec la Marine de la Région 5 et les garde-côtes de la Région 4 pour contrôler la sortie des navires et traiter les infractions. Des inspections sont également menées dans les ports désignés, où 100% des navires de pêche et de logistique doivent être contrôlés.

Grâce à ces efforts, Cân Tho a enregistré des résultats notables : 100% des navires éligibles ont une licence, le taux d'équipement en VMS atteint également 100%, la sensibilisation des pêcheurs s'est nettement améliorée et aucune violation dans les eaux étrangères n'a été signalée ces dernières années.

VNA/CVN