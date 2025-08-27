Stimuler le commerce électronique et l'économie numérique au Vietnam

Les sociétés vietnamiennes eComDX et Vu Hai Technology Application JSC ont signé à Hanoï un accord stratégique visant à promouvoir le commerce électronique et la croissance de l'économie numérique.

>> Le commerce électronique crée une dynamique de croissance durable pour les exportations

>> E-commerce : dix actes interdits proposés dans un projet de loi

>> Le Vietnam promeut le e-commerce vert vers un avenir durable

Photo : CTV/CVN

Le Centre pour le développement du commerce électronique et des technologies numériques (eComDX) est rattaché à l'Agence vietnamienne pour le commerce électronique et l'économie numérique du ministère de l'Industrie et du Commerce.

Dans le cadre de cet accord, les deux parties mettront en œuvre conjointement plusieurs initiatives clés, notamment le développement de services numériques pour soutenir les entreprises, tels que les certificats d'origine en ligne (C/O), l'intégration des signatures numériques et la documentation électronique dans les activités de commerce électronique.

Elles collaboreront également en matière de logistique et de déclarations douanières via la plateforme VAN-Logistics et d'autres solutions numériques pour les processus d'import-export.

Ce partenariat vise à soutenir les petites et moyennes entreprises (PME) en leur fournissant des outils et des solutions technologiques pour optimiser leur efficacité commerciale, élargir leurs marchés et renforcer leur compétitivité.

Des programmes de formation et des ateliers thématiques seront également organisés afin d'améliorer les connaissances et les compétences numériques des entreprises et des ménages du secteur du e-commerce.

Lors de la cérémonie de signature, Nguyên Huu Tuân, directeur d'eComDX, a déclaré que cette coopération créerait une synergie entre les capacités d'élaboration et de gestion des politiques de l'État et les solutions technologiques avancées du secteur privé, apportant ainsi des avantages tangibles au monde des affaires tout en favorisant le développement durable de l'écosystème du e-commerce vietnamien à l'ère du numérique.

Cet accord de coopération stratégique ouvrira des perspectives de collaboration à long terme entre les deux parties, contribuant ainsi à faire progresser la transformation numérique du commerce et des activités d'import-export et jetant les bases d'une croissance durable des entreprises vietnamiennes à l'ère du numérique.

VNA/CVN