Khanh Hoà accélère la libération des terrains en faveur des projets de centrales nucléaires

La province de Khanh Hoà accélère la libération des terrains destinés aux projets de centrales nucléaires 1 et 2 afin de les remettre aux investisseurs avant le 31 décembre 2025, conformément aux directives du Premier ministre Pham Minh Chinh.

Photo : VNA/CVN

Selon le Service provincial de l'industrie et du commerce, le Comité provincial du Parti a adopté la Résolution n°34-NQ/TU et réorganisé le Comité directeur provincial pour relancer ces projets stratégiques.

Le 19 juillet, le Premier ministre a alloué 3.236 milliards de dôngs pour les opérations de relogement et de libération des terrains. Le solde de 9.156 milliards de dôngs est réclamé au ministère des Finances afin de boucler le financement nécessaire.

La superficie totale impactée s’élève à 1.129,14 ha, affectant 1.713 ménages soit 5.229 habitants, incluant les zones des centrales, les résidences de relogement, les cimetières et les infrastructures connexes. Des ajustements à certains contenus et réglementations sur l’investissement s’imposent pour refléter la superficie réelle, tout en assurant la sécurité et la viabilité des projets.

Khanh Hoà propose de détacher le projet de compensation et de relogement pour en faire un programme indépendant, tout en sollicitant du Premier ministre l’autorisation d’appliquer les mécanismes spéciaux existants. Cette mesure vise à garantir un déroulement accéléré des travaux et le strict respect des normes de sécurité.

VNA/CVN