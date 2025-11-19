Hô Chi Minh-Ville

Les produits recyclés séduisent les jeunes lors du festival Vietnam Vert

Des vieux filets de pêche aux résidus de café, tout ce qui semblait voué à être jeté a été "ressuscité" lors du festival Vietnam Vert 2025, où l’esprit de vie durable se diffuse et inspire toute la communauté.

L’espace du festival, tenu les 15 et 16 novembre à la Maison de la culture de la Jeunesse, à Hô Chi Minh-Ville, est rapidement devenu animé lorsque de nombreux stands originaux ont attiré l’attention des visiteurs. Parmi eux, les produits de Nguyên Thi Hông Anh (commune de Long Sơn, Hô Chi Minh-Ville) ont particulièrement marqué les esprits avec des sacs à main et des bouteilles fabriqués à partir de filets de pêche usagés - un type de déchet plastique responsable d’une pollution préoccupante en mer.

Produits fabriqués à partir de ce que l’on croyait être des déchets

Mme Anh explique que les habitants de Long Son vivent principalement de la pêche, de l’élevage d’huîtres et de la récolte de fruits de mer côtiers. Les filets de pêche, surtout les filets en nylon vert, y sont très courants. Après un certain temps, ils s’abîment et sont jetés en grande quantité. "Voir autant de filets jetés me faisait mal au cœur, à la fois pour l’environnement et par gâchis. Passionnée par la création de sacs, j’ai commencé à réutiliser les vieux filets pour fabriquer une bouteille pour mon enfant. Je ne pensais pas que cela deviendrait ensuite un projet d’économie circulaire", raconte-t-elle.

Le projet a depuis été soutenu par la société Long Sơn Petrochemicals, avec un double objectif : réduire les déchets plastiques rejetés en mer et créer des moyens de subsistance durables pour les habitants de l’île Long Sơn. Les filets usagés, une fois collectés, sont nettoyés, traités puis utilisés pour une production artisanale. Chaque mois, les habitants peuvent fabriquer environ 200 sacs, dont les prix varient selon la taille. "Les gens de chez moi sont très heureux : nous aidons à garder la mer propre tout en augmentant nos revenus", confie Mme Anh.

En dehors de Long Sơn, de nombreux projets de start-up vertes menés par de jeunes innovateurs étaient également présents, proposant des produits surprenants mais familiers : briques fabriquées à partir de plastique recyclé, articles ménagers en bagasse, accessoires de mode en papier compressé, en coquillages ou en fibres végétales. Chaque stand racontait l’histoire de la “renaissance” des matériaux, offrant une nouvelle perspective sur la notion de "déchet".

Parmi les entreprises participantes, Faslink s’est distinguée. L’entreprise encourage la mode durable depuis 17 ans. Vo Thanh Phuoc, directeur du développement, indique que Faslink développe des T-shirts fabriqués à partir de résidus de café, de coquilles d’huîtres, de fibres d’ananas ou encore de bouteilles plastiques recyclées.

"Il suffit des résidus de trois tasses de café et de cinq bouteilles en plastique pour produire un T-shirt", explique-t-il. Le processus de fabrication utilise des technologies économes en énergie, réduit les émissions de carbone et crée des produits durables et respectueux de l’environnement. "Les jeunes - en particulier ceux de la génération Z - s’intéressent de plus en plus à la mode durable. C’est un vrai moteur pour les entreprises engagées sur cette voie", poursuit-il.

Dès le premier jour, le festival Vietnam Vert 2025 a attiré des milliers de jeunes visiteurs. Les zones d’expérience “Échanger des déchets contre des cadeaux”, les mini-jeux de tri des déchets et les ateliers sur le recyclage étaient toujours bondés. Les activités participatives permettent aux consommateurs de mieux comprendre la chaîne de transformation et de renaissance des matériaux.

Nguyên Minh Khuong (quartier Trung My Tây, Hô Chi Minh-Ville) affirme qu’appartenant à la génération Z, elle apprécie particulièrement les produits recyclés : "Nous nous soucions de l’environnement, et c’est encore mieux de voir que des choses qui auraient été jetées peuvent devenir des vêtements, des sacs ou des articles ménagers. Cela me donne vraiment confiance en la viabilité d’un mode de vie durable."

Elle ajoute que son groupe d’amis privilégie les marques engagées dans la durabilité ou utilisant des matériaux recyclés : "Visiter un événement comme celui-ci renforce encore plus cette conviction".

Non seulement les jeunes, mais aussi de nombreux consommateurs plus âgés déclarent être prêts à payer plus pour des produits respectueux de l’environnement. Pour eux, ce n’est pas seulement un choix d’achat, mais aussi une manière de donner l’exemple à leurs enfants et petits-enfants, et de diffuser de bonnes habitudes dans la communauté.

Chaque geste compte pour atteindre les objectifs nationaux

Les changements positifs dans la perception des consommateurs se reflètent dans les données de PRO Vietnam. Depuis le lancement du programme de collecte, l’alliance a obtenu des résultats impressionnants : 14.000 tonnes de déchets recyclés en 2023 ; 65.000 tonnes en 2024, soit près de cinq fois plus. Une enquête menée en 2024 montre que 75% des consommateurs se soucient de l’environnement et sont prêts à choisir des produits durables.

Cependant, selon Truong Thi Thanh Thuy, directrice de projet chez PRO Vietnam, le passage de l’attention à l’acte d’achat durable reste freiné par des inquiétudes concernant la sécurité des produits recyclés, le manque d’informations et une certaine hésitation.

"La question que nous recevons le plus souvent est : “+Est-ce sûr ?+. Cela montre qu’il est essentiel de fournir des informations scientifiques, transparentes et compréhensibles pour rassurer les consommateurs", explique-t-elle.

Le Dr. Nguyên Tuân Quang, directeur adjoint du Département du changement climatique (ministère de l’Agriculture et de l’Environnement), souligne que la consommation durable dépasse la dimension individuelle et contribue aux objectifs nationaux. "Les petits gestes, comme trier les déchets, privilégier les produits recyclés ou réduire l’usage du plastique, rapprochent le Vietnam de son objectif de neutralité carbone d’ici 2050 - un engagement fort pris à la COP26", conclut-il.

Minh Thu/CVN

Photos : CTV/CVN