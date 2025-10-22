Nécessité de résoudre rapidement des obstacles aux projets d’énergie nucléaire

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé mercredi 22 octobre aux agences compétentes de résoudre d’urgence les problèmes en suspens, notamment ceux concernant les mécanismes et les politiques, afin d’accélérer la mise en œuvre des projets de centrales nucléaires de Ninh Thuân 1 et Ninh Thuân 2.

Lors de la troisième réunion du Comité dans l'après-midi du 22 octobre, le Premier ministre a demandé aux ministères, branches et localités concernés de déployer efficacement la Résolution N°328 sur le programme d’action du gouvernement pour mettre en œuvre la Résolution N°70 du Politburo, datée du 20 août 2025, sur la garantie de la sécurité énergétique nationale jusqu’en 2030, avec une vision à l’horizon 2045.

La Résolution N°70 demande l’accélération des projets de centrales nucléaires de Ninh Thuân 1 et Ninh Thuân 2, en établissant des mécanismes et des politiques clairs pour résoudre les obstacles dans le processus de mise en œuvre.

Il a également demandé aux ministères et branches de travailler en étroite collaboration avec la Russie pour finaliser l’accord de coopération sur la construction de la centrale nucléaire de Ninh Thuân 1, dans un esprit de bénéfices harmonisés et de risques partagés.

Le contenu de l’accord doit être basé sur des principes, conforme aux réglementations et standards de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), ainsi qu’à la Convention de Vienne relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires, et adapté aux conditions du Vietnam, a-t-il souligné.

En ce qui concerne la question des négociations de prêts et des politiques fiscales, de frais et de charges liées aux projets, le chef du gouvernement a chargé le ministère des Finances et le ministère de l’Industrie et du Commerce d’étudier les options appropriées et de les soumettre à l’Assemblée nationale pour examen.

Il a demandé d’achever les négociations avec la Russie sur l’accord de coopération sur la construction de la centrale nucléaire de Ninh Thuân 1 et les couloirs juridiques en novembre 2025, de finaliser pour l’essentiel les négociations avec le Japon sur les questions relatives à la centrale nucléaire de Ninh Thuân 2, et d’en rendre compte au Politburo.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé au groupe Électricité du Vietnam (EVN) de diligenter l’élaboration d’un projet de préfaisabilité, ainsi que la conception technique de la centrale nucléaire de Ninh Thuân 1.

Il a également chargé le Groupe national de l’industrie et de l’énergie du Vietnam (PVN) de construire le projet d’investissement pour la construction de la centrale nucléaire de Ninh Thuân 2, de collaborer avec les ministères et les agences pour traiter définitivement les problèmes irrésolus.

Le ministère de l’Éducation et de la Formation collaborera étroitement avec EVN et PVN afin d’identifier clairement les besoins en ressources humaines pour les centrales nucléaires. Sur cette base, il organisera des formations et recrutera et attirera des talents nationaux et étrangers.

