Festival du crabe de Cà Mau 2025 : "Parfum de la mangrove - Goût de la mer"

La province de Cà Mau organise, du 16 au 22 novembre, le Festival du crabe de Cà Mau, deuxième édition, sous le thème “Parfum de la mangrove - Goût de la mer”. L’événement met en valeur le crabe de Cà Mau - symbole des forêts de mangrove - tout en promouvant le développement économique local et le tourisme durable.

>> Cà Mau agit pour éliminer définitivement la perte de connexion VMS des navires de pêche

>> Festival du crabe de Cà Mau 2025 : parfum de la forêt, saveur de la mer

>> Cà Mau accélère sa lutte contre la pêche illégale

Photo : Truong Giang/CVN

La cérémonie d’ouverture s’est tenue sur la place Phan Ngọc Hiển, à Cà Mau, avec un spectacle artistique retransmis en direct par la Radio et Télévision de Cà Mau.

Le festival propose plus de 312 stands dédiés aux produits OCOP, à l’entrepreneuriat et au crabe, ainsi que 224 stands commerciaux généraux. L’espace culinaire comprend 20 stands gastronomiques mettant en avant des plats traditionnels et modernes à base de crabe, avec des démonstrations en direct. Les visiteurs peuvent déguster des plats tels que le crabe sauté au poivre, la soupe de crabe ou des recettes locales innovantes.

L’événement inclut également le concours “Record du plus gros crabe de Cà Mau”, des expositions de modèles de crabes et des souvenirs thématiques. Des conférences internationales sur la durabilité de l’élevage de crabes, avec la participation d’experts de Thaïlande, d’Indonésie et des Philippines, ainsi que la plateforme de start-up CamaUP’25, ont été organisées. Des activités culturelles comme les défilés, la musique traditionnelle du Sud du Vietnam, les jeux folkloriques et les visites de villages artisanaux enrichissent l’expérience des visiteurs.

Concernant la promotion de la marque et le développement durable, M. Lê Văn Sự, vice-président du Comité populaire de Cà Mau, a souligné que le Festival du Crabe de Cà Mau valorisait non seulement l’importance économique et culturelle du crabe, mais renforçait également le secteur local, attirait les investissements et développait une chaîne de valeur durable.

Dans son discours d’ouverture du festival le 16 novembre, Phạm Văn Thiều, vice-secrétaire du Comité provincial du Parti, président du Conseil populaire provincial et chef du Comité de pilotage de la fête, a souligné qu’il s’agissait d’un événement culturel, économique et touristique exceptionnel, revêtant une importance particulière pour mettre en valeur les produits du crabe de Cà Mau, tout en promouvant l’image, les habitants et le potentiel de développement de la province.

Photo: CTV/CVN

Selon Phạm Văn Thiều, le crabe de Cà Mau n’est pas seulement un produit de haute qualité avec une production leader à l’échelle nationale (plus de 36 000 tonnes par an), mais également un symbole culturel, représentant la synthèse entre la nature et le travail des habitants de la région de Cà Mau - le "cap du pays".

En particulier, des activités sportives, comme le Marathon de Cà Mau - Coupe Petrovietnam, tenues les 15 et 16 novembre, contribuent à l’animation du festival. Selon les éleveurs de crabes locaux, le prix du crabe, des crevettes et du poisson a connu une forte hausse, reflétant l’engouement du public, mais aussi la pression sur les éleveurs et le marché.

À travers cet événement, Nguyễn Thị Thu Hương, directrice du Service du tourisme de Cà Mau, a déclaré que le festival entendait devenir un événement annuel, rassemblant entreprises, éleveurs et visiteurs, tout en consolidant la marque du crabe de Cà Mau sur la scène gastronomique et touristique internationale.

Dynamiser le marché

Le festival s’inscrit également dans la série d’événements “Cà Mau - Destination 2025”, visant à attirer les touristes et à renforcer la marque touristique locale. Lê Văn Sự souligne que l’événement permettra de dynamiser le marché, d’améliorer la compétitivité de la marque du crabe de Cà Mau et d’attirer des investissements durables en la matière.

Le festival dépasse les frontières provinciales avec le programme “Bonjour Cà Mau” à Hô Chi Minh-Ville du 18 au 22 novembre, incluant une conférence de connexion d’investissement à l’hôtel Rex et un espace culinaire avec 100 stands de crabe. Cette initiative vise à étendre l’influence du crabe de Cà Mau sur les grands marchés et à renforcer la coopération touristique et commerciale bilatérale.

Photo : CTV/CVN

Le Festival du Crabe de Cà Mau 2025 - “Parfum de la mangrove - Goût de la mer” - constitue une étape stratégique pour le développement économique et culturel local. Ses activités variées - expositions, gastronomie, arts, sport et connexions d’affaires - offrent une expérience complète aux visiteurs et ouvrent de nouvelles perspectives pour que la marque du crabe de Cà Mau se développe durablement et s’internationalise.

Cà Mau est l’une des provinces clés pour l’élevage de crabes de mer au Vietnam, avec un modèle intégré combinant crabes, crevettes et poissons sur de vastes superficies. Selon le Service provincial de l’Agriculture et de l’Environnement, la province vise à étendre l’élevage de crabes à plus de 418 000 hectares et à atteindre une production d’environ 41.800 tonnes de crabes d’ici 2025. Actuellement, la production de crabes à Cà Mau est d’environ 31.300 tonnes par an. L’objectif pour 2030 est d’atteindre 40.000 tonnes et un taux d’exportation de 30 à 35% de la production.

Après la fusion provinciale, Cà Mau reste en tête du pays en termes de superficie d’aquaculture, avec plus de 450.000 ha. Parmi ceux-ci, plus de 365.000 ha sont consacrés à l’élevage de crabes, avec environ 169.000 foyers pratiquant le modèle extensif et écologique. Il s’agit également du deuxième produit aquacole principal de Cà Mau, juste après les crevettes.

En matière d’exportation, Cà Mau développe une chaîne de coopération entre les coopératives de crabes et des entreprises. Selon M. Nguyễn Hoàng Ân, président du conseil d’administration de la coopérative de Cua Cái Bát, la qualité des crabes de Cà Mau est élevée, avec un code-barres de traçabilité, ce qui améliore leur accès aux marchés internationaux.

Photo: CTV/CVN

Une marque nationale

Lors de la cérémonie d’ouverture, le vice-ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Trần Thanh Nam, a salué le rôle de Cà Mau, "capitale vietnamienne du crabe", dont la superficie et la production représentent la majeure partie du pays. Les produits à base de crabe de Cà Mau bénéficient d'une indication géographique protégée.

Le vice-ministre a notamment souligné que le modèle provincial "crevettes - crabes - forêts" est reconnu internationalement, illustrant la voie d’un développement économique vert et circulaire et contribuant à la réalisation de l’objectif "zéro émission nette" du Vietnam d’ici 2050.

Dans les prochains mois, Trần Thanh Nam souhaite que les ministères centraux et les administrations locales coordonnent leurs efforts pour soutenir Cà Mau dans quatre domaines clés, en particulier la création d’une « marque nationale » pour le crabe de Cà Mau, son intégration à la chaîne de valeur mondiale, la transformation du Festival du Crabe de Cà Mau en un événement culturel et touristique régional, et son essor en tant que festival national.

Les atouts de l’élevage de crabes à Cà Mau sont évidents : avantages naturels avec de longues côtes, mangroves, modèle de polyculture crevettes-crabes permettant d’exploiter les ressources alimentaires naturelles et coûts d’élevage faibles. De plus, la coopération entre coopératives et entreprises crée une chaîne de valeur stable, renforce la traçabilité et facilite l’accès aux marchés haut de gamme.

Cependant, les défis restent importants : fluctuations des prix à l’export, risques sanitaires, exigences de traçabilité et normes internationales strictes. Malgré son fort potentiel, le développement durable de la filière exige des investissements technologiques, une gestion rigoureuse de la qualité et le renforcement des chaînes de coopération.

Malgré tout, les perspectives d’exportation des crabes de Cà Mau sont très encourageantes. Avec l’engagement d’améliorer la production, d’appliquer des techniques d’élevage semi-intensives, d’étendre la coopération internationale et de valoriser les produits par la transformation, la filière des crabes de Cà Mau pourrait consolider sa position comme deuxième produit aquacole exporté après les crevettes, selon les experts.

Photos : CTV/CVN

Truong Giang/CVN