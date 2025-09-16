Le Vietnam s’intéresse à l’expérience française dans la construction de centrales nucléaires

Une délégation du ministère vietnamien de la Construction, conduite par son vice-ministre Pham Minh Hà, a eu le 15 septembre à Paris, une séance de travail avec l'Autorité française de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASRN).

Étaient également présents l'ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toàn Thang, des responsables de l'ASRN ainsi que des représentants d'organismes vietnamiens de recherche et de formation dans le domaine de la construction.

Lors de la rencontre, Stéphanie Guénot-Bresson, commissaire de l'ASRN, a présenté la structure, les fonctions et l'état actuel de l'utilisation du nucléaire en France, tout en partageant les normes et directives techniques appliquées à la construction des centrales nucléaires.

Le vice-ministre Pham Minh Hà s'est intéressé aux procédures de construction et d'exploitation, aux mécanismes d'autorisation ainsi qu'aux étapes garantissant la sûreté des installations.

Selon l'ASRN, l'organisme supervise l'ensemble du processus de construction. Avant la mise en service, il procède à une évaluation de sûreté et délivre l'autorisation d'exploitation. Pendant l'exploitation, il réalise tous les dix ans une réévaluation de la sûreté et ne renouvelle la licence que si les critères sont respectés.

Le vice-ministre Pham Minh Hà a exprimé le souhait de voir l'ASRN soutenir la formation, le transfert de technologies et le renforcement des compétences des cadres vietnamiens.

L'ASRN s'est engagée à fournir des guides techniques et des normes de sûreté nucléaire aux experts vietnamiens et a indiqué que l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) était prêt à soutenir la formation.

Créée en 2025 par la fusion de l'ASN (Autorité de sûreté nucléaire) et de l'IRSN, l'ASRN est une autorité administrative indépendante, considérée comme le "gardien de la sûreté nucléaire" en France, avec un siège à Paris et 11 bureaux régionaux chargés de la surveillance directe des installations nucléaires sur l'ensemble du territoire.

