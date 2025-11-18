Bac Ninh élabore un plan visionnaire pour devenir une ville relevant du pouvoir central

La province de Bac Ninh (Nord) développe un modèle de développement harmonieux, renforçant la connectivité régionale, structurant des corridors économiques et modernisant son système urbain. Son objectif est de devenir une ville de premier plan relevant du pouvoir central d’ici 2028, selon le Service provincial de la construction, Nguyên Viêt Hung.

Photo : VNA/CVN

Dans cette nouvelle orientation, Bac Ninh ambitionne de devenir un pôle régional majeur pour les industries de haute technologie, la transformation et la fabrication, ainsi que les industries de soutien. Elle souhaite ainsi constituer un écosystème industriel pleinement développé, véritable moteur de croissance pour le Nord du Vietnam et l’ensemble de la région.

La province se positionne également comme une plateforme logistique et de transbordement régionale, tirant parti de son réseau de transport performant pour relier les infrastructures routières, ferroviaires, aériennes et portuaires de la région.

Un autre objectif est de faire de Bac Ninh un centre d’enseignement, de formation technique et de transfert de technologies pour les zones industrielles du Nord, grâce à un réseau étendu d’universités, d’instituts de recherche et développement et de centres de formation professionnelle de haut niveau.

Pôle d’innovation et d’entrepreneuriat industriel

Bac Ninh ambitionne de devenir un pôle urbain dynamique au sein de la région de la capitale, en développant des villes intelligentes et des chaînes urbaines intégrant industrie, services et éducation.

Par ailleurs, la province prévoit de renforcer son rôle de centre culturel, touristique et écologique, en valorisant le patrimoine des chants populaires Quan ho, ses temples et pagodes anciens, ses festivals traditionnels, ses sites historiques tels que les lieux de l’insurrection de Yên Thê, et ses paysages naturels afin de dynamiser le tourisme culturel, spirituel et écologique régional.

Sur le plan agricole, la province vise à devenir une zone agricole de haute technologie et une plateforme logistique agricole, en développant des zones d’arboriculture fruitière concentrées et en promouvant l’agriculture biologique, l’agriculture numérique et les exportations agricoles.

Un autre axe stratégique majeur consiste à faire de Bac Ninh un pôle d’innovation et d’entrepreneuriat industriel, grâce à des parcs technologiques, des incubateurs d’innovation et des infrastructures favorisant la commercialisation des produits technologiques.

L’objectif de faire de Bac Ninh un centre international de l’aviation et de la logistique, avec un système aéroportuaire urbain de classe mondiale articulé autour du projet d’aéroport international de Gia Binh, est particulièrement remarquable.

Pour atteindre ces objectifs, Bac Ninh révisera et adaptera ses plans provinciaux, urbains et ruraux afin d’en garantir la cohérence et de créer de nouveaux espaces de développement adaptés à une future ville relevant du pouvoir central, a fait savoir Nguyên Viêt Hung.

Des corridors économiques et des axes urbains seront intégrés aux plans de développement, de même que de nouveaux pôles de croissance, une connectivité intraprovinciale renforcée et des liaisons améliorées avec Hanoi et les provinces voisines. Ceci permettra d’améliorer la gouvernance multipolaire et urbaine, assurant ainsi un développement harmonieux entre les différentes zones et localités.

La province mobilise et utilise activement ses ressources pour le développement, tout en accélérant et en achevant des projets d’importance nationale, notamment l’aéroport international de Gia Binh, les périphériques 4 et 5, les axes reliant cet aéroport à Hanoi et au centre administratif et politique de la province, ainsi que d’importants projets ferroviaires tels que la ligne Lào Cai - Hanoï - Hai Phong et la ligne ferroviaire à grande vitesse Hanoï - Quang Ninh.

Bac Ninh continue de privilégier l’industrie de haute technologie afin de maintenir son statut de pôle manufacturier mondial pour les grandes multinationales, tout en attirant de nouveaux investissements directs étrangers et en développant son secteur émergent des semi-conducteurs.

La province a proposé que les autorités centrales intègrent ses objectifs, sa vision et son rôle dans les plans directeurs nationaux, en reconnaissant le rôle stratégique de l’aéroport international de Gia Binh et des principaux corridors de transport et économiques reliant Hanoï comme un nouveau moteur de développement pour le Nord au sein du système d’infrastructures national. Elle sollicite également un soutien pour l’élaboration d’un plan régional reliant Bac Ninh, Hai Phong et Hanoï autour d’un développement urbain, industriel et logistique interconnecté.

Nouvelles perspectives de développement

En parallèle, Bac Ninh travaille à un nouveau plan directeur provincial, un plan général pour les zones urbaines, des plans de zonage et une évaluation complète de sa situation urbaine afin d’élaborer des programmes de développement urbain et de logement, garantissant un développement conforme aux normes des villes de niveau 1 d’ici 2027, ainsi qu’à celles des villes intelligentes, vertes et écologiques.

Entre 2021 et 2025, Bac Ninh a priorisé la planification et l’investissement dans les infrastructures, notamment les transports, l’énergie, l’industrie et les infrastructures urbaines. Suite à sa fusion administrative avec Bac Giang, le taux d’urbanisation de Bac Ninh atteint désormais 41,6%, avec 33 quartiers et 66 communes.

D’importants travaux de transport ont été lancés ou achevés, parmi lesquels le pont Nhu Nguyêt (élargi), les ponts Hà Bac 2, Kinh Duong Vuong, Hoa Son, Net, Dông Viêt, Kênh Vàng et A Lu, le périophérique 4, l’aéroport international de Gia Binh et l’autoroute reliant l’aéroport international de Gia Binh à Hanoï et les principaux axes de liaison de Bac Ninh.

Ces projets ouvrent de nouvelles perspectives de développement et insufflent une nouvelle dynamique à Bac Ninh, qui progresse vers son objectif de devenir, d’ici 2028, une ville de premier plan relevant du pouvoir central.

VNA/CVN