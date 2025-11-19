Le commerce extérieur du Vietnam en pleine effervescence

À l'approche de la fin de l'année 2025, le Vietnam confirme la vigueur de son commerce extérieur avec une croissance soutenue de son chiffre d'affaires à l'exportation, portée par le dynamisme exceptionnel des localités du Delta du fleuve Rouge.

Photo : Viêt Hùng/VNA/CVN

Selon le Conseil de coordination régionale, ces territoires septentrionaux excellent non seulement en termes de croissance économique, mais aussi en recettes budgétaires et en attraction d'investissements directs étrangers (IDE).

Selon les statistiques du ministère des Finances, sur les dix premiers mois de l'année, le volume total des échanges commerciaux du pays a atteint 762,44 milliards de dollars, marquant une hausse de 17,4% en glissement annuel et dégageant un excédent commercial de 19,56 milliards de dollars.

Dans ce paysage économique florissant, plusieurs localités du Nord se distinguent par des performances bien supérieures à la moyenne nationale. C’est notamment le cas de Bac Ninh, dont les exportations ont bondi de 32% pour dépasser la barre des 77 milliards de dollars, ou encore de Hai Phong et Ninh Binh, qui affichent respectivement 33,37 milliards (+18,6%) et plus de 21 milliards. Hung Yên n'est pas en reste, avec un chiffre d'affaires avoisinant les 10 milliards de dollars.

Bac Ninh s'impose véritablement comme le fer de lance de cette région. Depuis août 2025, la province maintient sa position de leader régional et talonne Hô Chi Minh-Ville au niveau national. Grâce à son statut de pôle industriel de haute technologie, spécialisé dans les composants informatiques et les smartphones, Bac Ninh a su attirer environ 16,2 milliards de dollars d'IDE, se hissant au deuxième rang national pour l'attraction de capitaux étrangers.

Ninh Binh, désormais huitième exportateur du pays, a su naviguer dans une conjoncture mondiale incertaine grâce à une stratégie proactive de diversification des marchés pilotée par son service de l'Industrie et du Commerce. La province a notamment misé sur la décentralisation de la délivrance des certificats d'origine (C/O) et sur une numérisation intégrale des procédures douanières, réduisant drastiquement les coûts et les délais de dédouanement pour les entreprises.

À Hung Yên, l'administration douanière déploie un modèle de douane intelligente intégrant l'intelligence artificielle et la blockchain, tandis que les autorités locales intensifient la formation des entreprises aux accords de libre-échange.

Les perspectives pour la fin de l'année s'annoncent donc prometteuses. Avec une croissance globale de 16,2% sur les dix premiers mois et des exportations mensuelles franchissant régulièrement le seuil des 42 milliards de dollars, les experts estiment que l'objectif annuel de 12% sera largement dépassé.

Toutefois, pour pérenniser cette dynamique, ministères et autorités locales devront maintenir leurs efforts, en favorisant notamment une meilleure intégration des entreprises nationales dans les chaînes d'approvisionnement mondiales et en intensifiant la promotion du commerce vers les marchés stratégiques tels que l'Union européenne, les États-Unis, la Chine, le Japon et l'ASEAN.

VNA/CVN