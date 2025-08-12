Renforcer les liens culturels entre le Vietnam et la République de Corée

Le matin du 11 août, dans le cadre de la visite d’État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, et de son épouse en République de Corée, Kim Hye Kyung, épouse du président de la République de Corée, a invité Ngô Phuong Ly, épouse du secrétaire général du PCV, à un thé et à visiter ensemble le Musée national de la République de Corée.

Elles ont souligné que les similitudes culturelles constituent une base pour renforcer les échanges amicaux et élargir la coopération. Elles ont convenu du rôle important des échanges entre les peuples et de la coopération culturelle dans le renforcement des fondations sociales favorables aux relations Vietnam - République de Corée.

Ngô Phuong Ly a félicité la République de Corée pour ses réalisations dans le développement de l’industrie culturelle et a exprimé le souhait que la République de Corée partage son expérience et coopère plus étroitement dans ce domaine et qu’elle soutienne le transfert de technologies pour la production de produits culturels créatifs et la protection des droits d’auteur.

Elle a en outre souhaité que le gouvernement de la République de Corée continue de créer des conditions favorables pour que la communauté vietnamienne sur son sol, y compris les femmes, puisse mieux s’intégrer et contribuer aux relations d’amitié entre les deux pays.

De son côté, Kim Hye Kyung a salué les efforts des épouses vietnamiennes dans leur intégration et a affirmé que la République de Corée continuera de mettre en œuvre des politiques de soutien afin que les familles multiculturelles Vietnam - République de Corée stabilisent leur vie et que les jeunes générations grandissent avec la fierté des deux cultures.

