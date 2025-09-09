Huê accueillera la Journée de la culture Vietnam - République de Corée 2025

La ville de Huê organisera la Journée de la culture Vietnam - République de Corée 2025, un événement d’envergure prévu les 27 et 28 septembre, afin de renforcer les liens entre les deux pays, a annoncé le 9 septembre le Service municipal de la Culture et des Sports.

Placée sous l’égide du Comité populaire de Huê, en collaboration avec l’ambassade de la République de Corée au Vietnam, la manifestation se tiendra dans la rue piétonne Nguyên Dinh Chiêu et sur le pont Lim, enjambant la rivière Huong (rivière des Parfums).

Cette initiative de diplomatie culturelle vise à consolider l’amitié Vietnam - République de Corée, tout en affirmant la volonté de Huê d’intensifier les échanges et la coopération internationale. La ville entend ainsi renforcer son statut de centre culturel et touristique, en devenant une passerelle pour la promotion du patrimoine, l’expression de l’identité nationale et le dialogue interculturel.

Une centaine de stands présenteront la richesse culturelle, touristique et gastronomique des deux pays ainsi que leurs produits emblématiques. Les visiteurs pourront notamment essayer le hanbok et s’initier à des jeux folkloriques sud-coréens, déguster des spécialités culinaires, découvrir l’artisanat local, les produits OCOP (À chaque commune son produit), l’áo dài de Huê et les savoir-faire de différents villages d’artisanat.

En parallèle, une série de spectacles artistiques enchantera le public. Outre la nha nhac (musique de cour de Huê), classée au patrimoine immatériel de l'humanité, les spectateurs pourront apprécier des performances captivantes d'art traditionnel sud-coréen.

Selon le Service de la Culture et des Sports de Huê, cette journée constituera non seulement une activité culturelle et artistique, mais aussi un événement diplomatique populaire de grande portée. Elle marquera une étape importante pour Huê, qui aspire à affirmer son rôle de ville relevant directement du ressort central, et à poser les bases d’une coopération fructueuse dans les domaines de la culture, du tourisme, du commerce et des industries créatives.

