Une peine de prison de 6 à 7 ans proposée pour un ancien vice-ministre

Le Parquet populaire de Hanoï a proposé le 23 avril une peine de prison de six à sept ans à l'encontre de l'ancien vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Hoang Quoc Vuong, pour "abus de position et de pouvoir dans l'exercice de ses fonctions" en vertu de l'article 356, alinéa 3 du Code pénal, dans une affaire d'énergie solaire.