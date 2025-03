Japon et le Vietnam renforcent leurs liens touristiques

Cet événement s'inscrit dans le cadre du 10e Festival Vietnam - Japon, prévu les 8 et 9 mars 2025 à Hô Chi Minh-Ville, sur le thème "Se tenir la main - Jusqu'à demain".

Le Japon, un marché clé pour Hô Chi Minh-Ville

Le Japon est un marché touristique majeur pour Hô Chi Minh-Ville et le Vietnam, et inversement, le Vietnam figure parmi les 10 premiers marchés touristiques internationaux pour le Japon. En 2024, le Vietnam a accueilli plus de 711.000 touristes japonais, dont près de 348.000 ont visité Hô Chi Minh-Ville. Le nombre de Vietnamiens se rendant au Japon a augmenté de 8,2% en 2024, atteignant environ 621.000 visiteurs. En janvier 2025, plus de 50.000 Vietnamiens ont visité le Japon, soit une hausse de 13% par rapport à janvier 2024.

Lors de l'événement, M. Takebe Tsutomu a souligné l'augmentation record du nombre de touristes visitant le Japon en janvier 2025, dépassant largement les chiffres de l'année précédente. Il a noté que les vacances du Nouvel An lunaire entraînent une hausse des touristes asiatiques, une tendance qui se confirme chaque année. De plus, la saison de floraison des cerisiers, débutant fin mars, attire de nombreux visiteurs internationaux désireux de découvrir les paysages japonais.

M. Takebe Tsutomu a noté l'augmentation du nombre de touristes vietnamiens, anticipant une croissance continue, malgré la présence importante d'étudiants et de travailleurs contractuels.

Il a souligné que la déclaration commune des gouvernements vietnamien et japonais, renforçant leur partenariat stratégique, offre une opportunité pour approfondir la compréhension mutuelle et l'amitié à travers les échanges culturels, le tourisme, le sport et d'autres domaines.

Matsumoto Fumi, représentante en chef de la JNTO au Vietnam, a déclaré que le nombre de touristes vietnamiens au Japon avait bien augmenté grâce à l'efficacité de la promotion touristique. Toutefois, elle a souligné que les produits touristiques se concentraient principalement sur l'exploitation du "Chemin d'Or" du Japon, ce qui soulève des préoccupations concernant la surcharge de certaines destinations populaires, notamment les grandes villes et les attractions touristiques célèbres. "Le Japon développe de nouveaux itinéraires touristiques et promeut des programmes dans des régions moins connues des touristes. Concrètement, le Japon s'efforce d'attirer les visiteurs dans ses régions rurales", a ajouté Matsumoto Fumi.

Selon les entreprises touristiques, la haute saison touristique au Japon est en mars-avril (saison des cerisiers en fleurs), octobre-novembre (saison des feuilles rouges) et pendant les vacances d'été en juillet-août. Actuellement, la JNTO au Vietnam se concentre sur la promotion du tourisme en 2025 pour les régions japonaises suivantes: Hokkaido, Chugoku, Kyushu, Fukuoka, Yamaguchi et Shimane.

Pour sa part, Bùi Thi Ngoc Hiêu, directrice adjointe du Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, a précisé que la facilité des déplacements entre Hô Chi Minh-Ville et le Japon, avec environ 18 vols quotidiens opérés par les compagnies aériennes des deux pays, est une condition favorable pour le développement continu du tourisme.

"L'année 2025 marque également le 10e Festival Vietnam - Japon à Hô Chi Minh-Ville, contribuant à promouvoir le développement de l'industrie touristique du Vietnam et du Japon. Le festival constitue également un pont efficace entre les entreprises des deux pays afin d'échanger, de coopérer, de rechercher des partenaires et d'élargir les marchés commerciaux, créant ainsi une dynamique pour un développement durable des deux pays", a-t-elle précisé.

Texte et photos : Tân Dat/CVN