Le tourisme vietnamien lance une opération séduction sur YouTube

>> Dà Nang met en place des programmes de relance du tourisme pour 2025

>> ITB Berlin 2025 : le Vietnam met en avant son tourisme durable

>> Le Vietnam a accueilli près de 4 millions de touristes étrangers en deux mois

Photo : VNA/CVN

La vidéo fait partie du programme de relance du développement du tourisme 2025 lancé par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme avec pour thème "Vietnam : Voyager pour aimer !"

Le clip présente la nature, la culture, la terre et les hommes du Vietnam, réaffirmant sa position de destination touristique attrayante dans le monde entier.

Il explore les destinations les plus populaires dans les trois régions du Nord, du Centre et du Sud du Vietnam, présentant les principaux types de tourisme tels que le tourisme culturel, naturel, écologique, balnéaire et insulaire.

Les images ont été triées sur le volet, allant des cascades majestueuses, des rivières sinueuses, des rizières verdoyantes aux grottes mystérieuses, aux plages immaculées et à de vastes zones de tourisme maritime.

Le pays des moussons n’est pas seulement connu pour sa beauté naturelle époustouflante, mais aussi pour ses vestiges historiques et son précieux patrimoine culturel.

Le Nord est connu pour ses monuments emblématiques, ses temples et ses pagodes sacrées ; le Centre est réputé pour son précieux patrimoine culturel, tel que la citadelle impériale de Huê et la vieille ville de Hôi An, toutes deux reconnues comme sites du patrimoine mondial de l’UNESCO, ainsi que pour la préservation de la culture Cham ; et le Sud est un lieu de fusion entre l’architecture orientale et occidentale, avec une culture unique du delta du Mékong.

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam est également célèbre pour sa cuisine riche, ses festivals variés, ses programmes artistiques, ses compétitions internationales, ainsi que ses stations touristiques, ses hôtels cinq étoiles, ses services de santé et de bien-être, ses sports nautiques et ses parcs de divertissement répondant aux normes internationales.

Selon l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, le clip de quatre minutes met en valeur la beauté spectaculaire du pays, de sa nature à sa population amicale et à la diversité de ses produits touristiques. Il devrait inspirer les voyageurs et attirer les touristes internationaux, contribuant ainsi à élever la position touristique du Vietnam à l’échelle mondiale.

Le programme de stimulation du développement du tourisme 2025 vise à mettre en œuvre la résolution N°11 sur l’exemption de visa pour les citoyens de Pologne, de la République tchèque et de Suisse, ainsi que la résolution N°25 du gouvernement en date du 5 février 2025, qui fixe des objectifs pour la croissance des secteurs et des régions, l’amélioration de la qualité des services touristiques et l’attraction de davantage de touristes internationaux au Vietnam.

VNA/CVN