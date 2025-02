Consolider la coopération entre Hô Chi Minh-Ville et le Japon

Hô Chi Minh-Ville est toujours fière de ses contributions significatives à la coopération étroite et dynamique entre le Vietnam et le Japon, a déclaré le vice-président du Comité populaire municipal, Vo Van Hoan, lors d'une cérémonie marquant le 65 e anniversaire de l'Empereur Naruhito (23 février), organisée par le Consulat général du Japon à Hô Chi Minh-Ville le 27 février.

Photo : VNA/CVN

Selon le responsable de la mégapole du Sud, le Japon est actuellement le troisième plus grand investisseur de la ville, avec près de 1.800 projets d’un capital estimé à plus de 5,9 milliards de dollars. La croissance constante des échanges commerciaux entre Hô Chi Minh-Ville et le Japon reflète l'efficacité et la solidité de leurs liens économiques.

Le projet de la ligne de métro N°1 Bên Thành - Suôi Tiên, activement soutenu par le gouvernement et les entreprises japonais, a été mis en service, marquant une nouvelle étape significative dans la coopération durable et fructueuse entre le Vietnam et le Japon.

Dans un contexte où le Japon renforce son engagement avec la région du Mékong et promeut sa vision d'un Indo-Pacifique libre et ouvert, Hô Chi Minh-Ville se positionne comme un maillon essentiel pour relier les chaînes d'approvisionnement et de valeur régionales. Ce rôle stratégique contribue à façonner une architecture de sécurité régionale juste, stable et durable.

Hô Chi Minh-Ville souhaite approfondir sa collaboration avec ses partenaires japonais dans les domaines de l'innovation, de la transformation numérique, de l'économie verte, du développement durable et des échanges interpersonnels. La ville réaffirme son engagement à être une destination de confiance et un partenaire stratégique de premier plan pour le Japon en Asie du Sud-Est.

Photo : VNA/CVN

Pour sa part, Ono Masuo, consul général du Japon à Hô Chi Minh-Ville, s'est réjoui de l'accueil chaleureux réservé par le public à la ligne de métro N°1, un projet rendu possible grâce à l'aide publique au développement du Japon.

Indiquant que la Chambre de commerce et d'industrie japonaise à Hô Chi Minh-Ville compte actuellement plus de 1.080 entreprises membres, le consul général a remercié les autorités locales pour leur soutien aux entreprises japonaises. Il a également réaffirmé l'ouverture du Japon aux entreprises vietnamiennes en quête d'opportunités au Japon.

Il a annoncé la tenue de la prochaine EXPO 2025 Osaka, Kansai, du 13 avril au 13 octobre, et a exprimé l’espoir d’accueillir un grand nombre de visiteurs étrangers, notamment ceux de Hô Chi Minh-Ville. En outre, il a informé que le 10e Festival Japon-Vietnam se tiendrait également à Hô Chi Minh-Ville les 8 et 9 mars.

VNA/CVN