Le Vietnam présente ses potentiels touristiques au salon ITB Berlin 2025

Photo : VNA/CVN

Dans le cadre du Salon international du voyage (ITB) 2025, qui a lieu du 4 au 6 mars à Berlin, en Allemagne, la compagnie aérienne nationale du Vietnam (Vietnam Airlines) et le groupe Saigontourist y ont conjointement tenu un stand pour mettre en œuvre de nombreux programmes de promotion du tourisme et faire connaître le tourisme vietnamien aux étrangers et continuer d'attirer les touristes européens en général et les touristes allemands en particulier.

C’est ce qu’a partagé Cao Chinh Miên, directeur de la filiale de Vietnam Airlines en Allemagne lors de l’événement "Happy Hour" co-organisé par Vietnam Airlines et le groupe Saigontourist à l'ITB Berlin 2025. Selon Cao Chinh Miên, après 20 ans d'exploitation de vols directs, voyager entre le Vietnam et l'Allemagne, ainsi qu'entre le Vietnam et l'Europe, est devenu très pratique.

Pour l’heure, Vietnam Airlines est la seule compagnie aérienne à proposer des vols directs entre le Vietnam et l'Allemagne, avec une flotte moderne et de bons services. La compagnie prévoit d'augmenter la fréquence à 17 vols par semaine en 2025 contre deux actuellement, dont 12 vols de Francfort à Hanoï et Hô Chi Minh-Ville. La ligne Munich - Vietnam, exploitée depuis octobre 2024, a une fréquence de cinq vols hebdomadaires, dont trois vers Hanoï et deux vers Hô Chi Minh-Ville.

Photo : VNA/CVN

Pour sa part, Nguyên Dông Hoà, directeur général adjoint de Saigontourist, a dit qu'avec plus de 30 ans de participation à l’ITB Berlin, son groupe qui avait commencé comme agence de voyages, s'était développée dans le secteur hôtelier et diverses autres activités touristiques. Grâce à sa présence à ce salon, son groupe a établi de nombreuses relations avec des agences de voyages de premier plan dans le monde entier pour faire venir les touristes étrangers au Vietnam, a-t-il ajouté.

Lors de l'événement "Happy Hour", l'ambassadeur du Vietnam en Allemagne Vu Quang Minh s’est réjoui de témoigner le développement de Vietnam Airlines sur le marché européen en général et en Allemagne en particulier. Selon l’ambassadeur, avec de nombreuses récompenses internationales pour la ponctualité et la sécurité des vols, et des efforts pour ouvrir de nouvelles lignes reliant l'Europe et le Vietnam, la compagnie aérienne nationale fait connaître le Vietnam au monde et relie le monde au Vietnam.

Lors de l'événement, plus de 500 partenaires et visiteurs ont également dégusté des plats vietnamiens typiques, tels que le pho (soupe de nouilles à la viande de bœuf ou de poulet), le nem (rouleaux de printemps frits) et d'autres.

L'IBT Berlin 2025 a attiré un nombre record de 5.800 exposants de 170 pays et territoires, soit une augmentation de 5% par rapport à l'édition de 2024.

VNA/CVN