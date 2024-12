Hô Chi Minh-Ville lève les obstacles pour la communauté d'affaires japonaise

Le Centre de promotion du commerce et des investissements de Hô Chi Minh-Ville (ITPC), en coordination avec la Chambre japonaise de commerce et d'industrie de Hô Chi Minh-Ville (JCCH), a organisé le 9 décembre une table ronde afin de permettre aux entreprises japonaises de partager leurs défis et d'explorer de nouvelles opportunités de collaboration à Hô Chi Minh-Ville.

Photo : Xuân Anh/VNA/CVN

Lors de cette table ronde, les entreprises japonaises ont exprimé leurs préoccupations concernant les retards de remboursement de la TVA, impactant leur trésorerie, ainsi que les incertitudes liées à l'avenir de la zone franche de Tân Thuân, dont les baux fonciers arrivent à échéance dans environ 17 ans.

Tout en respectant strictement la réglementation en vigueur, le département municipal des impôts a promis d'améliorer l'efficacité des remboursements de TVA grâce à une meilleure allocation des ressources et à l'utilisation de technologies de pointe.

Concernant les zones franches et industrielles, Hô Chi Minh-Ville a élaboré un projet "Orientation pour le développement des zones franches et industrielles pour la période 2023 - 2030 et vision 2045".

En conséquence, la ville a l'intention de conserver la superficie maximale des terrains industriels dans les zones franches et industrielles existantes tout en donnant la priorité à la restructuration des industries vers une industrie de haute technologie et verte.

La ville va prochainement dévoiler un ensemble de mesures destinées à accompagner les entreprises dans leur transformation numérique et leur adoption de modèles de production plus respectueux de l'environnement.

Nozaki Taikao, président du JCCH, a apprécié le soutien et la résolution des problèmes par l’autorité et les départements de la ville en faveur de la communauté des entreprises japonaises, étrangères en général, tout en affirmant la volonté de partager avec la ville son expertise et ses technologies de pointe.

Selon Vo Van Hoan, vice-président du Comité populaire municipal, le Japon se classe actuellement au 3e rang parmi 127 pays et territoires investissant dans la ville avec 1.767 projets opérationnels totalisant un capital d'investissement de plus de 5,88 milliards d’USD.

VNA/CVN