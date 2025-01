Deux compagnies aériennes brillent au Salon international du tourisme

Photo : VNA/CVN

Organisé par l’Association thaïlandaise des agents de voyages (TTAA), cet événement prestigieux rassemble 16 compagnies aériennes internationales et plus de 1.000 acteurs clés du secteur touristique. Parmi eux figurent des agences de voyages, hôtels, restaurants, plateformes de réservation en ligne et services de location de voitures issus de divers pays comme la Chine, le Japon, les nations de l’ASEAN, l’Iran et l’Ouzbékistan. L’objectif est clair : relancer et dynamiser l’industrie touristique après l’impact de la pandémie de COVID-19.

Ngô Tri Hung, directeur de la succursale de Vietnam Airlines en Thaïlande, a déclaré que la participation de Vietnam Airlines visait à promouvoir l’attrait touristique du Vietnam auprès des visiteurs internationaux. Récompensée par une certification 4 étoiles de Skytrax, la compagnie opère actuellement sept vols quotidiens reliant Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang à Bangkok. Ce chiffre passera prochainement à neuf vols par jour, offrant ainsi davantage de possibilités aux touristes thaïlandais et internationaux de découvrir les produits et services de la compagnie.

Lors de l’inauguration du salon, l’ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Pham Viêt Hùng, a visité les stands des deux compagnies aériennes vietnamiennes. Il a salué leur participation au TITF, qualifiant cette initiative de passerelle idéale pour attirer plus de touristes thaïlandais au Vietnam. Il a également encouragé les voyageurs internationaux en Thaïlande à inclure le Vietnam dans leurs itinéraires. L’ambassadeur a réaffirmé l’engagement de l’ambassade à soutenir activement les entreprises vietnamiennes, notamment dans les secteurs de l’aviation et du tourisme, afin de consolider leur présence sur le marché thaïlandais.

De son côté, Thapanee Kiatphaibool, présidente de l’Autorité du tourisme de Thaïlande (TAT), a souligné que le TITF 2025 marquait un lancement ambitieux pour la campagne "L’incroyable grande année du tourisme en Thaïlande" (Amazing Thailand Grand Tourism Year 2025), initiée par le gouvernement. L’objectif de cette campagne est d’accueillir entre 39 et 40 millions de visiteurs internationaux d’ici la fin de l’année.

Avec plus de 1.100 exposants, le TITF 2025, qui se déroule jusqu’à dimanche 19 janvier, s’attend à attirer environ 225.000 visiteurs, confirmant ainsi son rôle majeur dans la relance et la promotion du tourisme régional et international.

VNA/CVN