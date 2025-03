Vietnam Airlines dévoile son offre d’été 2025

Dans le cadre de cette offre, les vols domestiques sont proposés à partir de 1.099.000 VND l’aller simple (taxes incluses). Ces tarifs exceptionnels s’appliquent aux voyages effectués entre le 5 avril et le 28 décembre 2025, à l’exception des périodes de forte affluence et des liaisons entre Hanoï et Hô Chi Minh-Ville, ainsi que celles au départ de Hô Chi Minh-Ville vers Cân Tho et Côn Dao.

Les billets pour les vols internationaux aller-retour sont également disponibles à des prix préférentiels, à partir de 3.929.000 VND (taxes et frais inclus), pour des départs compris entre le 5 avril et le 31 octobre 2025.

En plus de ces offres avantageuses, Vietnam Airlines continue d’améliorer l’expérience de voyage de ses passagers. Dès mars 2025, la compagnie introduit une nouvelle carte d’embarquement au design moderne et personnalisé, illustrant son engagement envers l’innovation et le confort.

Lors de l’enregistrement en ligne via l’application mobile de Vietnam Airlines, les passagers recevront une carte d’embarquement spéciale ornée d’illustrations exclusives, incluant leurs informations personnelles telles qu’anniversaire, statut de fidélité, destination de voyage ou célébration d'événements marquants et grandes fêtes. Cette attention particulière vise à graver dans les mémoires sur chaque vol, en offrant un début de parcours à la fois ludique et inoubliable.

Pour réserver ces billets promotionnels, les clients peuvent se rendre sur les canaux officiels de Vietnam Airlines : agences de billetterie, agences de voyage partenaires, site web et application mobile de la compagnie.

Texte et photos : Hông Anh/CVN