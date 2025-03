Valoriser le potentiel du tourisme spécifique pour attirer les visiteurs

Ces dernières années, la tendance à développer un tourisme spécifique basé sur les ressources naturelles et le patrimoine culturel local a permis à de nombreuses destinations de devenir des lieux prisés des voyageurs.

>> Exploiter le potentiel touristique de Vân Hô

>> Môc Châu : une destination touristique prometteuse en plein essor

Photo : VNA/CVN

Des régions comme Mộc Châu dans la province montagneuse de Sơn La (Nord), Măng Đen dans la province de Kon Tum ou Đà Lạt de la province de Lâm Đồng Tum (Hauts plateaux du Centre) illustrent parfaitement le succès de ce modèle touristique.

Attrait du tourisme spécifique

Début 2025, Mộc Châu (Sơn La) a enregistré un nombre record de visiteurs, avec environ 105.000 arrivées en un peu plus d'une semaine. Les vallées recouvertes de fleurs de pruniers et d'abricotiers en pleine floraison, ainsi que la richesse culturelle des ethnies locales (Thaï, Mường, Dao, Mông, Khơ Mú), ont fait de cette destination un véritable aimant pour les touristes.

De même, la petite ville de Măng Đen (Kon Tum), longtemps méconnue du grand public, s'affirme aujourd'hui grâce à ses cerisiers en fleurs. Rien qu’au cours des vacances du Têt traditionnel du Serpent (Ất Tỵ 2025), Măng Đen a accueilli près de 230.000 visiteurs, générant un chiffre d'affaires estimé à 80 milliards de dôngs. Afin de poursuivre cette dynamique, le district de Kon Plông prévoit de planter un million de cerisiers pour embellir le paysage et renforcer l’attractivité touristique dans les années à venir.

Đà Lạt, destination emblématique du tourisme vietnamien, connaît également une reprise impressionnante avec plus de 10 millions de visiteurs en 2024, soit une augmentation de 2,3 millions par rapport à l'année précédente. Ce succès s’explique par plusieurs facteurs : l'organisation du Festival des Fleurs de Đà Lạt, l’obtention du titre de "Ville créative de la musique" décerné par l’UNESCO, ainsi que l’émergence d’expériences touristiques uniques telles que la chasse aux nuages, la randonnée aux cascades, l'exploration du parc national de Bidoup-Núi Bà et des spectacles musicaux captivants.

Défis du développement du tourisme spécifique

Photo : VNA/CVN

Bien que de nombreuses provinces se soient efforcées de développer des produits touristiques distinctifs, de nombreuses attractions restent encore trop similaires, manquant d'originalité. L'uniformisation des services et des infrastructures entraîne une perte d'intérêt des visiteurs après une première expérience, soulignant la nécessité de repenser le modèle touristique pour garantir un attrait durable.

Des solutions pour un développement durable

Selon les experts, pour assurer un développement durable du tourisme spécifique, les localités doivent créer des produits uniques et authentiques, évitant toute redondance avec d’autres destinations. Đà Lạt, par exemple, mise sur la diversification de son offre avec le tourisme agroécologique, les sports extrêmes, le tourisme d'affaires, ainsi que des expériences mêlant musique et art.

D’un point de vue international, Apinya Iamampha, vice-gouverneure de la ville de Suphanburi de la province thaïlandaise du même nom, souligne que pour réussir, les autorités et les entreprises doivent comprendre les tendances de consommation, identifier les valeurs fondamentales de leur territoire et renforcer les stratégies de promotion. À Suphanburi, l’accent est mis sur la musique comme levier d’attractivité, avec l’organisation de festivals mêlant traditions locales et créations contemporaines pour séduire un large public.

En somme, le tourisme spécifique offre une formidable opportunité aux destinations émergentes de se distinguer sur la carte touristique. Cependant, pour assurer une croissance pérenne, l’innovation et la création d’expériences uniques seront essentielles afin de renforcer le dynamisme du tourisme vietnamien dans les années à venir.

VNA/CVN