Le Vietnam au salon touristique Hong Kong Holiday & Travel Expo 2025

Ce salon international rassemble 300 exposants venus du monde entier, offrant une vitrine exceptionnelle de produits de voyage diversifiés et de haute qualité, visant en particulier le segment croissant des voyageurs seniors.

Photo: VNA/CVN

Le stand vietnamien a connu un succès retentissant, attirant une foule de visiteurs désireux de s'informer sur les modalités de visa et les destinations touristiques du pays. Les témoignages ont été unanimes : les paysages à couper le souffle, la richesse de la gastronomie et la chaleur de l'accueil vietnamien ont conquis les cœurs. Des villes comme Dà Nang, Hôi An, Phu Quôc et Hô Chi Minh-Ville ont particulièrement suscité l'enthousiasme, confirmant l'attrait grandissant du Vietnam.

La consule générale du Vietnam, Lê Duc Hanh, a précisé qu'en 2024, le Vietnam avait accueilli plus de 17 millions de visiteurs internationaux. Actuellement, 14 vols directs entre le Vietnam et Hong Kong sont opérés quotidiennement par cinq compagnies aériennes, et deux autres devraient être lancés prochainement.

Photo: VNA/CVN

Il a ajouté que la participation du Vietnam au Hong Kong Holiday &Travel Expo 2025 vise à renforcer les liens entre les industries touristiques du Vietnam et de Hong Kong, car de nombreuses compagnies aériennes et entreprises touristiques internationales font la promotion de diverses destinations au Vietnam.

Enfin, il a souligné que le tourisme et les activités de loisirs jouent un rôle crucial dans le renforcement des échanges entre les deux peuples, en particulier lorsque le Vietnam et la Chine célèbrent le 75e anniversaire de leurs relations diplomatiques et l'"Année des échanges humanistes Vietnam - Chine" en 2025.

VNA/CVN