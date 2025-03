Hô Chi Minh-Ville

Le tourisme en plein essor : de l'ao dài au banh mi, une programmation diversifiée

Du 1er au 9 mars, la 11e Fête de l'ao dài (tunique traditionnelle vietnamienne) de Hô Chi Minh-Ville 2025 introduira une nouveauté : la connexion de la ligne de métro 1 avec cet événement à travers diverses activités, offrant des expériences uniques aux visiteurs. Des destinations telles que la station Bên Thành, la station Opéra de la ville, ou encore les lignes de métro deviendront des passerelles pour présenter la beauté de l'ao dài.

Photo : VNA/CVN

Il s’agit non seulement d’un nouvel itinéraire touristique, mais aussi d’un lien entre la culture traditionnelle et la vie urbaine, créant ainsi une expérience mémorable pour chaque visiteur à Hô Chi Minh-Ville.

Selon Nguyên Câm Tu, directrice du Centre de promotion du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, dans le but de promouvoir la beauté charmante de l'ao dài vietnamien tout en mettant en avant les images des destinations et des événements attractifs de la mégapole du Sud, la ville a également lancé un concours de photos en ligne sur l’ao dài 2025.

Pour célébrer le 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification du pays, le Département municipal du tourisme, en collaboration avec la Bibliothèque des sciences, a officiellement lancé, début mars, le concours de peinture sur l’ao dài 2025, sur le thème "Ma ville bien-aimée, ville de paix et de bonheur".

En mars, l'Association du tourisme de Hô Chi Minh-Ville organisera également le 3e Festival du banh mi (sandwich vietnamien). Lors de ce festival, les visiteurs auront l'occasion de découvrir la cuisine, d’échanger des expériences avec des boulangers, des chefs et des gourmets, et d’en apprendre davantage sur l’histoire du développement du sandwich vietnamien à travers les époques, grâce à une exposition de documents sur le thème "Le sandwich d'hier et d'aujourd'hui".

Photo : VNA/CVN

Selon Nguyên Thi Khanh, présidente de l'Association du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, le 3e Festival du banh mi, qui se déroulera du 21 au 23 mars, proposera également de nouvelles activités attrayantes, telles qu’un buffet spécial avec des plats à base de pain de nombreux pays et des plats vietnamiens. Le festival établira également un record avec 100 plats à base de pain préparés à partir de produits halieutiques.

Au cours des deux premiers mois de 2025, Hô Chi Minh-Ville a accueilli près de 1.045.000 visiteurs internationaux (+15,7%) et 5.600.000 visiteurs nationaux (+8,3%), générant des recettes touristiques de plus de 37.400 milliards de dôngs, soit une hausse de 30,2% par rapport à la même période l'année précédente. Cette augmentation témoigne de l'attractivité de Hô Chi Minh-Ville, non seulement pour les touristes internationaux, mais aussi pour les touristes nationaux, et témoigne du fort développement de l'industrie touristique de la ville.

Selon les prévisions, cette année, Hô Chi Minh-Ville continuera de diversifier ses produits touristiques en se concentrant sur des types de tourisme potentiels tels que le tourisme fluvial. La ville mettra également en avant les destinations touristiques via des écrans LED installés à de nombreux points d’entrée, à l’aéroport de Tân Son Nhât, et dans les zones touristiques.

VNA/CVN