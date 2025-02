Le tourisme vietnamien mis en avant au Salon international du tourisme de Milan

Pour la première fois, le Vietnam a participé au Salon international du tourisme de Milan (BIT), le plus grand et le plus prestigieux événement du secteur en Italie, afin de promouvoir son image et ses produits touristiques tout en renforçant la coopération avec ce pays européen.

Photo : VNA/CVN

Le point culminant des deux stands vietnamiens, organisés par l'Association culturelle et touristique du Vietnam en Europe en collaboration avec neuf entreprises et la compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines, a été un événement mettant en avant le tourisme, la culture et la gastronomie du pays. Cette initiative a attiré de nombreuses entreprises, des invités, dont l’ambassadeur du Vietnam en Italie, Duong Hai Hung, et la présidente de l’Office du tourisme du gouvernement italien (ENIT), Alessandra Priante.

Prenant la parole lors de l’événement, qui s’est déroulé du 9 au 11 février, l’ambassadeur Duong Hai Hung a salué la participation de Vietnam Airlines et des agences de voyages vietnamiennes à ce salon. Il a souligné que cette initiative visait également à établir des liens avec des partenaires italiens en vue du lancement d’une ligne aérienne directe en juillet.

Exemption de visa de 45 jours

Le diplomate s’est dit convaincu que ces vols directs stimuleraient fortement le tourisme entre les deux pays et consolideraint la position du Vietnam en tant que principal partenaire commercial de l’Italie au sein de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN). Il a également réaffirmé son engagement à soutenir Vietnam Airlines et les entreprises du secteur touristique. Il a en outre rappelé que l’Italie était un marché touristique clé pour le Vietnam en Europe, notant que l’exemption de visa de 45 jours accordée aux touristes italiens rend le pays d’Asie du Sud-Est encore plus attractif pour les voyageurs italiens.

Photo : VNA/CVN

De son côté, Alessandra Priante s’est réjouie de l’ouverture prochaine d’une liaison aérienne directe entre le Vietnam et l’Italie, estimant qu’il s’agit là d’un événement important non seulement pour le Vietnam mais aussi pour l’Italie, car il facilitera l’arrivée de touristes vietnamiens sur le sol italien.

Elle a également souligné les nombreuses similitudes entre les deux pays et affirmé que cette liaison aérienne directe créerait de nouvelles opportunités, rapprochant ainsi les peuples des deux nations. En outre, elle s’est engagée à collaborer étroitement avec l’ambassade du Vietnam pour promouvoir le tourisme et faciliter les échanges entre les deux parties.

Durant le salon, les stands vietnamiens ont informé les professionnels du tourisme italiens des nouvelles politiques mises en place pour attirer davantage de visiteurs européens. Parmi ces initiatives figurent la simplification des procédures de visa, avec une exemption de 45 jours, ainsi que des programmes promotionnels spéciaux sur les circuits touristiques pour encourager les Italiens à découvrir le Vietnam.

Les agences de voyage vietnamiennes ont également mis en avant des produits touristiques durables et respectueux de l’environnement, des circuits d’immersion culturelle dans des villages traditionnels vietnamiens, des itinéraires vers des sites emblématiques comme le parc national de Phong Nha-Ke Bang et le lac Ba Bê, ainsi que le tourisme communautaire dans des régions habitées par des minorités ethniques, notamment à Sa Pa et Hà Giang, des destinations très prisées des voyageurs internationaux.

Outre ces découvertes culturelles, les visiteurs du salon ont pu assister à des spectacles d'arts traditionnels, notamment des danses du lion et des performances d’artistes vêtus d’áo tu thân (robe traditionnelle à quatre pans). Ils ont également eu l’opportunité de savourer la cuisine vietnamienne authentique, avec des spécialités telles que le pho (soupe de nouilles), le banh chung (gâteau de riz gluant carré), le gio (saucisse vietnamienne) et le célèbre café vietnamien. Ces dégustations ont offert aux visiteurs un aperçu de la richesse gastronomique du pays, un élément clé de son attractivité touristique.

Organisé chaque année depuis 1980, le BIT Milan réunit des agences de voyages et des entreprises du secteur touristique pour les mettre en relation avec la chaîne d’approvisionnement touristique italienne et les destinations internationales. Cette année, le salon a accueilli un millier d'exposants et 40.000 visiteurs.

VNA/CVN