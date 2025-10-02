Canada : un mort et deux blessés dans une fusillade

Une personne a été tuée et deux autres grièvement blessées mercredi martin 1 er octobre lors d'une fusillade survenue à Laval, au Québec. La fusillade s'est produite vers 10h30 locale dans un complexe commercial qui était bondé au moment des faits, ont rapporté les médias locaux.

>> États-Unis : trois personnes gravement blessées lors d'une fusillade dans un lycée du Colorado

>> Une fusillade dans une église du Michigan fait au moins 4 morts et 8 blessés

>> Serbie : cinq blessés dans une fusillade à Belgrade

Le ministre de la Sécurité publique du Québec Ian Lafrenière a déclaré que tout portait à croire que la fusillade était une attaque ciblée liée au crime organisé, et qu'il ne croyait pas que des "victimes innocentes" aient été blessées. "Quoi qu'il en soit, je ne suis pas ravi que cela se produise dans un Starbucks à 10H30 du matin", a-t-il affirmé, ajoutant que le gouvernement maintiendrait sa pression sur le crime organisé. La Sûreté du Québec, la police provinciale, a repris l'enquête. Aucune arrestation n'a encore été effectuée, selon les médias locaux.

APS/VNA/CVN