Les MAE chinois et singapourien échangent des messages de félicitations

M. Wang, également membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois, a déclaré que la Chine et Singapour étaient des voisins amis et des partenaires de coopération importants. Sous la direction stratégique des dirigeants des deux pays, les relations bilatérales ont maintenu une dynamique de développement solide, a-t-il ajouté. M. Wang a exprimé sa volonté de travailler avec M. Balakrishnan pour profiter de ce 35e anniversaire afin de mettre en œuvre l'important consensus atteint par les dirigeants des deux pays, renforcer davantage la confiance politique mutuelle, approfondir la coopération de haute qualité, renforcer la communication et la coopération sur les affaires internationales et régionales, préserver conjointement les normes fondamentales régissant les relations internationales, pratiquer un véritable multilatéralisme et promouvoir un plus grand développement du partenariat global, de haute qualité et tourné vers l'avenir entre la Chine et Singapour. Pour sa part, M. Balakrishnan a déclaré qu'au cours des 35 dernières années, la coopération bilatérale s'était étendue des domaines traditionnels tels que le commerce et les investissements à de nouveaux horizons, notamment les économies numérique et verte, la sécurité alimentaire et la finance.

Xinhua/VNA/CVN