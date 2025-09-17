L'Afrique du Sud et 15 pays expriment leur inquiétude quant à la sécurité de la flottille Global Sumud

Les ministres des Affaires étrangères d'Afrique du Sud et de 15 autres pays ont exprimé mardi 16 septembre leur inquiétude quant à la sécurité de la flottille internationale Global Sumud Flotilla (GSF) en route vers Gaza.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Dans une déclaration commune publiée par le ministère sud-africain des Relations internationales et de la Coopération, les ministres ont indiqué que la flottille, une initiative de la société civile, avait pour objectif d'acheminer de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza.

Composée de dizaines de bateaux et abritant des centaines de militants, la GSF est soutenue par des délégations de 44 pays et vise à briser le blocus israélien de la bande de Gaza et à acheminer de l'aide humanitaire.

La flottille a quitté Barcelone, en Espagne, le 1er septembre et devrait arriver à Gaza à la mi-septembre.

Publiée conjointement par les ministres des Affaires étrangères du Bangladesh, du Brésil, de la Colombie, de l'Indonésie, de l'Irlande, de la Libye, de la Malaisie, des Maldives, du Mexique, du Pakistan, du Qatar, d'Oman, de la Slovénie, de l'Espagne, de l'Afrique du Sud et de la Turquie, la déclaration a également souligné les besoins humanitaires urgents du peuple palestinien ainsi que la nécessité de mettre fin au conflit à Gaza.

"Nos gouvernements partagent ces deux objectifs, à savoir la paix et l'acheminement de l'aide humanitaire, ainsi que le respect du droit international, y compris le droit humanitaire", indique-t-elle.

La déclaration appelle toutes les parties à respecter le droit international et à s'abstenir de tout acte illégal ou violent à l'encontre de la flottille, avertissant que toute violation, y compris les attaques dans les eaux internationales ou les détentions illégales, entraînerait des poursuites.

Xinhua/VNA/CVN