Incendies aux Pays-Bas : La France envoie des renforts

Les pompiers néerlandais combattaient encore vendredi 1 er mai plusieurs incendies de végétation déclenchés ces derniers jours aux Pays-Bas, tandis que la France a envoyé des équipes pour leur prêter main forte.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Un incendie qui s'est déclaré mercredi 29 avril sur un champ de tir d'artillerie de l'armée néerlandaise, dans la localité de 't Harde (Est) est toujours en cours d'extinction.

Dans d'autres provinces, plusieurs incendies ont été déclarés jeudi 30 avril également dans des zones d'entraînement militaire, dévastant près de 65 hectares à proximité d'Oirschot (Sud) et 70 hectares près de Weert (Sud-Est) selon le média national NOS.

La France et l'Allemagne ont répondu à une demande d'assistance des Pays-Bas auprès du mécanisme européen de réponse de sécurité civile.

Le ministre de l’Intérieur français Laurent Nuñez a annoncé sur X l’envoi de 41 membres de la sécurité civile et de 10 véhicules pour aider les Néerlandais, dont les ressources arrivaient à leur limite.

"Un détachement de 41 personnels du 1er régiment d'instruction et d'intervention de la Sécurité civile de Nogent le Rotrou vient d'arriver sur place pour appuyer les opérations en cours", a-t-il indiqué en fin de matinée.

La Sécurité civile a précisé que les membres du régiment étaient actuellement affectés sur un secteur au sud-est d'Eindhoven.

Un porte-parole de la maréchaussée royale a confirmé vendredi matin 1er mai qu'une enquête a été ouverte sur les sites d'Oirschot et de 't Harde pour déterminer la cause des incendies.

"L'enquête vise actuellement à déterminer s'il existe un lien entre les opérations militaires et l'origine des incendies", a précisé le commandant Mike Hofman.

Le commandant des forces armées néerlandaises a déclaré jeudi 30 avril avoir pris des mesures supplémentaires pour les entraînements militaires, en raison de la sécheresse qui sévit actuellement dans le pays.

Il a toutefois précisé que les exercices en cours ne seraient pas interrompus.

AFP/VNA/CVN