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International / Société
Un incendie dévaste plus de 200 habitations en Malaisie

Des centaines de personnes ont été évacuées après qu’un violent incendie a détruit plus de 200 habitations dans un village côtier de l’État de Sabah, au nord de l’île de Bornéo, en Malaisie, ont annoncé les autorités le 19 avril.

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Le site de l’incendie dans un village côtier de l’État de Sabah, au nord de l’île de Bornéo (Malaisie), le 19 avril. 
Photo : Xinhua/VNA/CVN

Jimmy Lagung, chef des pompiers du district de Sandakan, a précisé que l’incendie s’était déclaré à 1h32 (heure locale). Attisé par des vents violents et favorisé par la forte densité des habitations, le feu s’est propagé rapidement. La marée basse a par ailleurs compliqué l’accès à l’eau pour les équipes de secours.

Le sinistre s’est produit dans un village sur pilotis, où les habitations, construites de manière rapprochée, sont particulièrement vulnérables aux incendies à propagation rapide. À ce stade, environ 445 personnes ont été déplacées, sans qu’aucune victime ne soit signalée.

Le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim a déclaré que le gouvernement fédéral travaillait en étroite coordination avec les autorités de Sabah afin de fournir une aide d’urgence et d’organiser un hébergement temporaire pour les sinistrés.

VNA/CVN

#incendie #habitations #Malaisie

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