Intellectuels de la diaspora : un nouveau moteur pour le développement du Vietnam

Dans un entretien accordé au correspondant de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Tokyo, Lê Duc Anh, président de l’Association des intellectuels vietnamiens au Japon (AIVJ), a affirmé que l’esprit d’écoute et de réceptivité du Parti et de l’État a insufflé un " nouveau souffle " au mouvement de contribution de la diaspora.

>> Les entreprises vietnamiennes au Japon promeuvent la coopération économique

>> Fête de la Grande union nationale et record historique à Kyushu, au Japon

>> Hackathon IA : un espace pour des ingénieurs vietnamiens au Japon

Photo : VNA/CVN

M. Duc Anh a souligné que les experts vietnamiens au Japon sont désormais passés du stade de la simple consultation à celui de partenaires directs dans la mise en œuvre des objectifs stratégiques visant à bâtir un Vietnam puissant.

Selon lui, l’ouverture manifestée par le gouvernement se traduit par l’organisation de forums approfondis sur les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle (IA) et la transformation numérique. Les rencontres directes entre les dirigeants nationaux et les experts, organisées lors de missions au Japon, ont permis de transformer les recommandations en programmes concrets, démontrant que le dialogue débouche sur des actions tangibles. Cette mobilisation proactive et professionnelle témoigne du profond désir des intellectuels de s’impliquer durablement dans le développement de leur pays d’origine.

Un facteur clé de cet élan réside dans la coopération stratégique avec le Japon, illustrée par le programme de bourses NEXUS. Ce projet, qui entre dans sa première année de mise en œuvre, mobilise de prestigieuses universités telles que celles de Tokyo, Hiroshima, Tohoku et Ritsumeikan afin de former environ 500 docteurs vietnamiens dans le domaine des semi-conducteurs. L’AIVJ y joue un rôle central de coordination, contribuant à structurer les partenariats de recherche et à bâtir un écosystème de ressources humaines hautement qualifiées.

Pour l’avenir, Lê Duc Anh estime que la diaspora devrait concentrer ses efforts sur les secteurs dans lesquels le Japon dispose d’atouts majeurs, notamment les énergies vertes, les biotechnologies et les nouveaux matériaux.

Dans le domaine des semi-conducteurs, les intellectuels vietnamiens à l’étranger servent de passerelles pour le transfert de technologies et la formation de formateurs. L’AIVJ entend désormais passer de la simple mise en réseau à la co-mise en œuvre de projets concrets. En conjuguant expertise professionnelle et responsabilité civique, ces talents de la diaspora s’engagent pleinement à transformer les attentes en résultats durables et tangibles au service de la nation.

VNA/CVN