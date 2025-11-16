Fête de la Grande union nationale et record historique à Kyushu, au Japon

Le 16 novembre, à l’occasion du 95ᵉ anniversaire de la Journée traditionnelle du Front de la Patrie du Vietnam (18 novembre), le consulat général du Vietnam à Fukuoka a collaboré avec l’Association des Vietnamiens à Fukuoka (AVF) pour organiser la « Fête de la Grande union nationale de la communauté vietnamienne à Kyushu - Japon et les Jeux sportifs des Vietnamiens à Kyushu 2025 ».

C’est la première fois que la Fête de la Grande union nationale était organisée au sein d’une communauté vietnamienne à l’étranger, dans le cadre du projet pilote « Fête de la Grande union nationale dans la communauté vietnamienne à l’étranger » du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam.

L’événement a vu la participation de Vu Chi Mai, consule générale du Vietnam à Fukuoka, et de Nguyên Duy Anh, membre du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, président de l’Association des Vietnamiens à Fukuoka, recteur de l’école de japonais GAG, secrétaire général du Réseau mondial de l’enseignement de la langue et de la culture vietnamiennes.

Record national

Dans son discours d’ouverture, la consule générale Vu Chi Mai a souligné que l’organisation de la Fête de la Grande union nationale et des Jeux sportifs visait à consolider la communauté vietnamienne au Japon, à Kyushu en particulier, tout en diffusant l’image du Vietnam, de son peuple et de sa culture auprès des amis japonais.

L’événement a connu une forte participation, notamment avec plus d'un millier de Vietnamiens qui ont formé ensemble le Drapeau rouge à l’étoile d’or. Cette initiative a été reconnue par l’Organisation des records vietnamiens dans le monde (VietWorld), qui a remis un certificat pour « l’événement formant le Drapeau national vietnamien au Japon avec le plus grand nombre de participants » à l’AVF et au Consulat général.

Nguyên Duy Anh, président de l’AVF, a affirmé que cet événement annuel est plus qu'une simple manifestation culturelle ; c'est un espace essentiel pour renforcer les liens, rapprocher les associations, entreprises, familles et jeunes générations, permettant aux Vietnamiens à l’étranger de toujours trouver une maison commune.

Lors de la fête, le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam et le Consulat général ont récompensé les collectifs et individus ayant eu des réalisations remarquables dans la construction communautaire, la consolidation de l’unité et la préservation de la culture et de la langue vietnamiennes au Japon.

