La diaspora vietnamienne, levier de confiance et de ressources intellectuelles pour le développement

Dans un contexte d’intégration internationale de plus en plus approfondie, le renforcement de la confiance de la communauté vietnamienne à l’étranger sont considérés comme une clé essentielle pour mobiliser efficacement la ressource intellectuelle mondiale au service du développement national.

Les faits montrent que, lorsqu’ils sont respectés, écoutés et associés à un dialogue constructif, les Vietnamiens d’outre-mer sont pleinement disposés à apporter leurs connaissances, leur expérience et leur attachement à la Patrie.

S’exprimant auprès de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Paris, Trân Thu Dung, intellectuelle vietnamienne vivant de longue date en France, a souligné que la liberté d’expression constitue une valeur universelle qui mérite d’être respectée.

Toutefois, elle a estimé que l’expression des opinions doit toujours s’accompagner d’un esprit de responsabilité, d’objectivité et de construction. Les contributions visant à améliorer le pays sont à encourager et à valoriser, tandis que les prises de position extrêmes, malveillantes ou hostiles ne reflètent pas l’aspiration commune de la majorité des Vietnamiens à l’étranger, qui souhaitent voir leur pays se développer et prospérer.

Selon Trân Thu Dung, pour que les dialogues avec la diaspora soient réellement efficaces, il est nécessaire d’adopter une approche équilibrée, reconnaissant à la fois les acquis obtenus et les défis qui subsistent. Ces échanges doivent s’inscrire dans le respect de l’histoire nationale et des sacrifices consentis par les générations précédentes, tout en étant tournés vers l’avenir. Une démarche empreinte de bonne volonté et exempte d’extrémisme permettra de créer un espace de dialogue sain, de renforcer le consensus et de consolider la cohésion au sein de la communauté vietnamienne mondiale.

Appréciant les orientations récentes du Parti et de l’État, Trân Thu Dung a salué l’ouverture croissante de nombreux canaux de contact, de rencontre et de dialogue avec les Vietnamiens d’outre-mer, ainsi que la prise en compte de leurs avis à travers la presse et les médias. Ces initiatives traduisent un esprit de réforme et d’écoute, affirmant clairement la confiance accordée à la ressource intellectuelle de la diaspora et contribuant à encourager une participation plus active de celle-ci à l’édification et au développement du pays dans la nouvelle phase.

Elle a également relevé un changement notable ces derniers temps, marqué par une attitude plus ouverte et une confiance de plus en plus concrète, non seulement à l’égard des générations de Vietnamiens expatriés de longue date, mais aussi envers les jeunes Vietnamiens nés et ayant grandi à l’étranger. Cette confiance constitue, selon elle, une condition préalable pour que les Vietnamiens éloignés de leur pays d’origine se sentent respectés et écoutés, et qu’ils soient ainsi disposés à contribuer à la Patrie sous diverses formes.

Trân Thu Dung a particulièrement insisté sur le rôle de la jeune génération d’origine vietnamienne à l’étranger, qu’elle considère comme une "ressource précieuse" et un "gisement inépuisable de matière grise". Lorsqu’ils ont la possibilité d’accéder à l’information, de constater l’accueil ouvert et l’environnement respectueux au Vietnam, ces jeunes développent naturellement un sentiment de confiance, renforçant ainsi leur attachement et leur sens des responsabilités envers la terre de leurs parents. Sans nécessairement s’y installer durablement, ils peuvent contribuer de manière concrète au développement du Vietnam à travers leurs études, leurs recherches, le transfert de connaissances ou des projets de coopération liés au pays.

Évoquant l’histoire nationale, Trân Thu Dung a rappelé, en citant un ami journaliste-écrivain, que la force singulière du peuple vietnamien réside dans son profond patriotisme et son esprit de solidarité. C’est cette cohésion qui a permis au Vietnam de surmonter de grandes épreuves par le passé, y compris les guerres les plus éprouvantes, et qui demeure aujourd’hui le socle pour mobiliser la force collective de la nation, au pays comme à l’étranger.

Du point de vue d’une actrice culturelle, Trân Thu Dung a estimé qu’aux côtés de l’économie et de la science-technologie, la culture devrait être reconnue comme un pilier important de la stratégie de rapprochement avec la diaspora. Bien qu’elle ne génère pas de bénéfices matériels immédiats, la culture exerce une influence durable, pénétrant profondément les consciences et les sensibilités.

Les ouvrages, expositions, initiatives de préservation de la mémoire historique ou de promotion de la souveraineté maritime du Vietnam à l’international constituent des contributions de long terme, contribuant à façonner l’image du pays auprès des amis étrangers et des générations futures. Elle a ainsi souhaité que l’État continue de soutenir les individus et organisations culturelles vietnamiennes à l’étranger, afin de valoriser pleinement cette ressource au service du développement durable de la Patrie.

