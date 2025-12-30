La diaspora vietnamienne exprime sa fierté envers les politiques du Parti et de l'État

Le Parti et l’État vietnamiens maintiennent de manière constante la position selon laquelle la communauté vietnamienne à l'étranger constitue une partie inséparable du bloc de grande union nationale.

>> La diaspora vietnamienne, levier de confiance et de ressources intellectuelles pour le développement

>> La diaspora vietnamienne, force motrice du rayonnement national à l’international

>> La diaspora des Vietnamiens à l’étranger s’engage pour la croissance nationale

Photo : VNA/CVN

Cette orientation ne se limite pas aux textes et aux résolutions, mais se concrétise par des actions visant à instaurer des mécanismes de dialogue et de coopération permettant aux Vietnamiens de l’étranger de contribuer activement à l’édification du pays.

C’est l’évaluation formulée par Rachel Nguyên Isenschmid, secrétaire générale du Forum économique Vietnam - Suisse (SVEF), lors d’un entretien accordé à l’Agence vietnamienne d’information à Genève.

Selon elle, ces dernières années ont vu une diversification des formes de consultation de la diaspora, allant de la collecte d'avis sur les grandes résolutions et projets de documents des congrès du Parti aux politiques majeures de développement socio-économique.

Le SVEF se définit clairement comme une passerelle entre les gouvernements (G2G), entre le gouvernement et les entreprises (G2B), ainsi qu’entre les entreprises elles-mêmes (B2B). Ses activités contribuent à mobiliser les ressources intellectuelles, l’expertise et les capitaux de la diaspora, tout en valorisant l’image du Vietnam auprès de la communauté vietnamienne à l’étranger et des partenaires internationaux.

Selon sa secrétaire générale, cette dynamique illustre une politique ouverte et cohérente du Parti et de l’État, reconnaissant les Vietnamiens d’outre-mer comme une ressource stratégique pour le développement durable du pays dans un contexte d’intégration internationale approfondie.

La réponse de la communauté vietnamienne à l’étranger est jugée très positive et de plus en plus dynamique. De nombreux Vietnamiens d’outre-mer souhaitent contribuer de manière plus active et efficace au développement national, que ce soit par leur conseil en politiques publiques, le partage d’expertise dans les domaines économique, financier, scientifique et technologique, ou encore par l’investissement et la promotion de la coopération internationale, affirmant ainsi leur rôle dans le développement global de la société vietnamienne.

Mme Isenschmid a également souligné que les événements organisés par le ministère vietnamien des Affaires étrangères ont offert aux Vietnamiens résidant à l'étranger un espace de partager leurs idées, leurs visions et leurs expériences pour accompagner le Vietnam sur la voie du développement.

VNA/CVN