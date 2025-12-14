Hackathon IA : un espace pour des ingénieurs vietnamiens au Japon

La finale du Hackathon IA Vietnam - Japon 2025 s'est déroulée le 13 décembre à Tokyo. Cet événement a réuni huit équipes exceptionnelles, composées de chercheurs vietnamiens et de passionnés de technologie résidant et travaillant au Japon.

Photo : VNA/CVN

Il s'agissait de la première compétition axée sur des solutions et des idées d'intelligence artificielle (IA) hautement pratiques, conçues spécifiquement pour la communauté des ingénieurs informatiques vietnamiens au Japon.

Plus de 200 participants étaient présents, parmi lesquels des représentants d'entreprises technologiques de premier plan telles qu'OpenAI, FPT, CMC, Rikkei et Digital Wallet, ainsi que d'éminents professeurs et experts en IA. Le programme a également été diffusé en direct sur Zoom, attirant un large public à distance.

Au total, 32 équipes se sont inscrites à la compétition et se sont affrontées lors de trois tours. Les huit meilleures se sont qualifiées pour la finale, qui s'est tenue le 13 décembre.

L'un des points forts technologiques de ce hackathon a été la participation de FPT en tant que partenaire technologique officiel. Grâce à FPT AI Factory, l'entreprise a permis aux équipes d'accéder à son infrastructure de supercalcul IA de pointe au Japon, l'un des systèmes les plus sophistiqués de la région, équipé de GPU NVIDIA H200. Cette puissante plateforme de calcul a permis aux équipes de réduire considérablement le temps d'entraînement des modèles et de concrétiser des idées complexes d'IA générative, soulignant ainsi l'expertise et la créativité vietnamiennes à l'ère de l'IA.

OpenAI était également présent en tant que sponsor IA.

Le championnat a été remporté par l'équipe MiTa, tandis que l'équipe Revenue Is King a décroché la deuxième place et l'équipe Iruka Education la troisième. Un prix spécial a été décerné à l'équipe W・H・O.

VNA/CVN