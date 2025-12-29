Les Vietnamiens du Laos s’engagent pour le développement national

La mise en place par le Parti et l’État de forums permettant à la communauté des Vietnamiens de l’étranger (Viêt kiêu) de contribuer aux grandes décisions nationales témoigne d’une volonté démocratique de mobiliser l’intelligence collective. Ce sentiment est largement partagé par les entrepreneurs et intellectuels résidant au Laos à l’approche des échéances historiques de 2026.

Pham Thi Minh Huong, vice-présidente de l’Association des entrepreneurs vietnamiens à l’étranger, souligne que cette politique permet à la diaspora d'exprimer ses aspirations et de partager les expertises accumulées à l'international. Elle réaffirme que les Vietnamiens de l'étranger constituent une ressource importante et une partie inséparable de la nation.

En tant qu’entrepreneure au Laos, Pham Thi Minh Huong s’engage à œuvrer pour favoriser le partage des expertises, le transfert de technologies et la formation des ressources humaines, notamment des jeunes, tout en promouvant le prestige des entreprises vietnamiennes et en soutenant la Patrie, notamment lors de catastrophes naturelles…

Saluant cette vision stratégique, Nguyên Thi Lan Chi, directrice adjointe de l’école bilingue Nguyên Du à Vientiane, estime que ces forums renforcent le lien indéfectible des Viêt kiêu avec leur terre d'origine. Selon elle, la diaspora est une source précieuse de culture et d'expériences.

À travers sa mission éducative, elle s’emploie à cultiver l’amitié spéciale Vietnam - Laos et à promouvoir l’image du Vietnam aux amis lao et internationaux.

