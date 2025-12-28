La communauté vietnamienne à l’étranger, moteur du développement national

Face aux exigences croissantes de l’intégration internationale, le gouvernement vietnamien déploie de nombreuses politiques et actions concrètes pour renforcer les liens avec la communauté vietnamienne à l’étranger, en particulier avec les intellectuels et experts.

>> La diaspora, un pont essentiel pour l'intégration et le développement du Vietnam

>> La diaspora vietnamienne, levier de confiance et de ressources intellectuelles pour le développement

>> La diaspora vietnamienne, force motrice du rayonnement national à l’international

Cette approche accorde une importance accrue aux savoirs, à la diversité des expériences internationales et à l’engagement responsable de la diaspora vietnamienne mondiale, dans l’objectif commun de contribuer au développement durable du pays.

Dans un entretien accordé à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) en Australie, le Professeur Nghiêm Duc Long, directeur du Centre de l’environnement et de l’eau de l’Université de technologie de Sydney (UTS) et président de l’Association des intellectuels et experts vietnamiens en Australie (VASEA), a salué les efforts du Parti et de l’État vietnamiens visant à créer des forums et des mécanismes permettant aux Vietnamiens de l’étranger de contribuer aux grandes affaires nationales, notamment à travers la consultation sur les résolutions et les projets de documents du Congrès du Parti.

Photo : VNA/CVN

Selon le Professeur Nghiêm Duc Long, depuis de nombreuses années, le Parti et le gouvernement vietnamiens manifestent une attention soutenue et adoptent des approches de plus en plus diversifiées et concrètes à l’égard de la diaspora. Grâce à la coordination avec le Comité d’État chargé des Vietnamiens de l’étranger, de nombreux intellectuels et experts vietnamiens vivant en Australie, dont des membres de la VASEA, ont eu l’opportunité d’apporter des contributions en adéquation avec leur domaine de compétence, par différents canaux, allant des institutions du pays d’accueil aux échanges directs avec les ministères et organismes vietnamiens.

En tant que président de la VASEA, le professeur Nghiêm Duc Long a indiqué avoir transmis plusieurs avis spécialisés dans le cadre du programme Australian Water Partnership du ministère australien des Affaires étrangères, contribuant ainsi à l’amélioration du projet de Loi vietnamienne sur les ressources en eau. Il a également été invité à participer au groupe consultatif du ministère vietnamien des Sciences et des Technologies pour l’orientation de la recherche et de l’innovation, y compris des programmes relevant du Fonds national pour le développement scientifique et technologique (NAFOSTED).

Évoquant les récentes consultations menées auprès de la diaspora, il a estimé que les thématiques soumises à contribution portaient sur des questions majeures, ayant des impacts à long terme et étroitement liées à la réalité du développement du pays. Il s’agit également de domaines dans lesquels les Vietnamiens de l’étranger, en particulier les experts et intellectuels, disposent d’une riche expérience internationale à partager.

Toutefois, selon lui, l’efficacité et la pertinence des consultations dépendent largement de leur mode d’organisation ainsi que du public ciblé. D’après son observation, les Vietnamiens de l’étranger souhaitent surtout contribuer à des aspects techniques des politiques publiques, aux mécanismes de mise en œuvre, aux comparaisons internationales et aux leçons tirées de la pratique, plutôt qu’aux orientations générales ou aux principes fondamentaux. Lorsque les consultations sont conçues avec des objectifs clairs, un champ d’application précis et une adéquation avec l’expertise des participants, l’implication de la diaspora est généralement plus active et approfondie.

Prenant pour exemple la Résolution 68 sur le développement du secteur privé, le Professeur Nghiêm Duc Long a souligné que les petites et moyennes entreprises (PME) jouent un rôle crucial dans l’économie vietnamienne, mais nécessitent un soutien accru pour exprimer pleinement leur potentiel. Il a rappelé que plus de 80% de la main-d’œuvre nationale travaille dans ce secteur, qui ne contribue toutefois qu’à environ 50% du PIB et 30% des recettes budgétaires. En Australie, en revanche, les PME représentent non seulement une part importante du PIB, mais constituent également un écosystème dynamique d’innovation, directement impliqué dans le développement de nouvelles technologies, de nouveaux produits et l’expansion vers les marchés internationaux.

Selon le professeur Nghiêm Duc Long, les membres de la VASEA sont prêts à partager l’expérience australienne à travers des programmes soutenus par le gouvernement australien à destination des PME, tels que Innovation Connections ou le modèle des Centres de recherche coopérative (Cooperative Research Centres - CRC), qui favorisent efficacement la collaboration entre entreprises, universités et instituts de recherche.

Le Professeur a indiqué que la communauté vietnamienne en Australie compte actuellement plus de 300.000 personnes, constituant l’une des plus grandes communautés immigrées du pays. Celle-ci apporte des contributions significatives dans de nombreux domaines, notamment la politique, l’économie, l’éducation, la science et la technologie, ainsi que la culture et les arts. Malgré l’éloignement géographique, la diaspora vietnamienne en Australie demeure profondément attachée à son identité culturelle et tournée vers la mère patrie.

Selon lui, les intellectuels et experts vietnamiens en Australie répondent aux orientations et politiques du Vietnam en suivant de près l’actualité nationale, en échangeant des contributions spécialisées et en participant à des coopérations dans des domaines tels que la science et la technologie, l’éducation, l’innovation, l’économie et le développement durable. À cet égard, la VASEA a mis en œuvre plusieurs initiatives concrètes, dont VietNEST et le Forum des entreprises des anciens étudiants en Australie, contribuant à relier les savoirs et l’expérience internationale aux besoins de développement du pays.

Le Professeur Nghiêm Duc Long a estimé que lorsque les orientations de développement du Vietnam sont communiquées de manière claire, stable et assorties d’objectifs à long terme, la diaspora en Australie manifeste généralement un consensus et une participation plus active, à travers des actions concrètes, durables et constructives. Les intellectuels vietnamiens de l’étranger souhaitent être écoutés, reconnus et impliqués conformément à leur expertise, au moyen de mécanismes de connexion transparents, flexibles et pérennes, afin de garantir des contributions substantielles et durables.

Le Professeur Nghiêm Duc Long a affirmé que les intellectuels et experts vietnamiens en Australie sont prêts à poursuivre leur rôle de passerelle, à partager leurs savoirs et expériences internationales, à transférer des technologies et à promouvoir des coopérations de long terme, contribuant ainsi de manière concrète au développement durable et au processus d’intégration internationale du Vietnam dans les années à venir.

VNA/CVN