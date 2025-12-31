Diaspora : des aspirations à l’action au service du développement national

Ces dernières années, le Parti et l’État vietnamiens ont constamment affirmé que la communauté vietnamienne à l’étranger constitue une partie inséparable de la nation. Grâce à l’ouverture de multiples canaux d’écoute et de dialogue, notamment la consultation des avis sur les documents majeurs, les forums thématiques et les programmes de connexion avec la diaspora, l’aspiration des Vietnamiens d’outre-mer à contribuer au développement du pays se concrétise progressivement par des actions pratiques et efficaces.

Dans un entretien accordé à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), Hô Ngoc Thang, licencié en droit et ancien haut fonctionnaire du Service fédéral de l’immigration d’Allemagne (relevant du ministère fédéral de l’Intérieur), a affirmé que la Résolution N°36-NQ/TW du 26 mars 2004 du Politburo sur le travail à l’égard des Vietnamiens à l’étranger illustre clairement la justesse et la cohérence des orientations du Parti et de l’État. Cette résolution a jeté des bases solides pour mobiliser le potentiel et les ressources de la diaspora vietnamienne au service de la construction et de la défense de la Patrie.

Selon Hô Ngoc Thang, sur la base de cette ligne directrice constante, de nombreuses politiques et mesures concrètes ont été mises en œuvre afin de créer des conditions favorables à une participation active des Vietnamiens de l’étranger au développement socio-économique du pays. Ces politiques ont non seulement ravivé l’esprit patriotique et la grande union nationale, mais ont également répondu de manière croissante aux aspirations légitimes de la communauté vietnamienne à l’étranger, contribuant ainsi à améliorer leur vie matérielle et spirituelle.

En Allemagne, la communauté vietnamienne joue un rôle de plus en plus important dans le renforcement des relations bilatérales. De nombreuses entreprises de Vietnamiens d’outre-mer ont investi au Vietnam dans les domaines de la production, du commerce et des services, contribuant au développement économique et aux échanges commerciaux entre les deux pays. Parallèlement, les associations vietnamiennes en Allemagne mènent des activités dynamiques, organisant régulièrement des actions tournées vers la Patrie et apportant un soutien concret aux populations vietnamiennes touchées par des catastrophes naturelles.

Hô Ngoc Thang a souligné que l’aspiration commune des Vietnamiens de l’étranger est de continuer à contribuer davantage au développement du pays par le partage de connaissances, d’expériences internationales, le renforcement des liens économiques et culturels, ainsi que la promotion de la diplomatie populaire. Ils souhaitent également que leurs contributions matérielles et morales soient reconnues, tout en espérant que le Parti et l’État poursuivent l’élargissement des mécanismes permettant d’écouter et de prendre en compte, de manière officielle et systématique, les avis et propositions de la diaspora.

Évoquant les profondes transformations du Vietnam, Hô Ngoc Thang a indiqué que les Vietnamiens de l’étranger peuvent aujourd’hui constater directement les changements du pays à travers leurs retours au pays natal. Le Vietnam est reconnu comme un exemple positif en matière de lutte contre la pauvreté et d’amélioration continue du niveau de vie de la population, notamment dans les régions reculées, les zones peuplées de minorités ethniques, les régions montagneuses, frontalières et insulaires.

Concernant le jugement par contumace de Lê Trung Khoa et de ses complices, Hô Ngoc Thang a déclaré que la communauté vietnamienne en Allemagne salue cette décision des autorités judiciaires vietnamiennes, y voyant une illustration claire de la rigueur de la loi et du caractère d’État de droit du Vietnam.

Il a souligné que la communauté vietnamienne attachée à la vérité est pleinement consciente des actes de diffusion de fausses informations visant à déformer les orientations du Parti et de l’État, à nuire à l’image du Vietnam sur la scène internationale et à saper la confiance dans l’avenir du pays, estimant que de tels agissements doivent être dénoncés et sanctionnés conformément à la loi.

VNA/CVN