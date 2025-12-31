La diaspora et la Patrie : s'unir pour un Vietnam puissant

Dans un échange avec le correspondant de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Londres, le Professeur associé-Docteur Luong Tuân Anh (Université De Montfort, Royaume-Uni), a confié que le Parti et l’État créent des conditions optimales pour impliquer la diaspora dans les affaires cruciales du pays.

Dans le contexte de l'intégration internationale profonde du Vietnam, le rôle de la communauté des Vietnamiens à l'étranger s'affirme de plus en plus. Au-delà de leur fonction d’ambassadeurs culturels, de nombreux expatriés apportent directement leur expertise aux politiques de développement national.

Selon Luong Tuân Anh, les médias officiels, tels que la VNA ou la VTV, sollicitent régulièrement les intellectuels d’outre-mer sur des sujets majeurs : réforme administrative, essor du secteur privé ou contributions au XIVe Congrès national du Parti.

Par ailleurs, les déplacements internationaux des dirigeants incluent systématiquement des échanges avec les expatriés. En tant que membre de l’Association des intellectuels vietnamiens au Royaume-Uni, Luong Tuân Anh a participé aux rencontres lors des visites du secrétaire général du Parti Tô Lâm au Royaume-Uni en octobre dernier et du Premier ministre Pham Minh Chinh en France en juin dernier. Il a également participé aux groupes pour avancer des consultations au gouvernement sur les négociations commerciales avec les États-Unis.

L'expert souligne l'engagement profond des spécialistes résidant aux États-Unis, en France, en Australie ou au Japon, qui consacrent bénévolement un temps considérable à la consultation nationale. Beaucoup souhaitent s’investir directement dans le développement du pays si des conditions professionnelles adéquates sont réunies, a-t-il conclu.

VNA/CVN