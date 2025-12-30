Les Vietnamiens d’outre-mer aux côtés de la Patrie : mobiliser la force de l’unité nationale pour le développement du pays

La création de conditions favorables permettant aux Vietnamiens d’outre-mer de contribuer aux projets de documents et aux grandes orientations du Parti et de l’État constitue une priorité stratégique visant à mobiliser la force globale de la nation au service du développement du pays, a affirmé le Dr Nguyên Quôc Hung, directeur du Fonds "Tradition et Amitié" et vice-président de l’Union des organisations des Vietnamiens en Russie.

Selon Nguyên Quôc Hùng, le Parti et l’État vietnamiens mènent une politique cohérente et ouverte afin de valoriser le rôle, le potentiel et l’intelligence de la communauté vietnamienne à l’étranger, à travers des mécanismes de consultation diversifiés, directs et en ligne, notamment dans le contexte de la transformation numérique.

La publication intégrale des projets de documents du XIVe Congrès national du Parti pour une large consultation, y compris auprès des Vietnamiens de l’étranger, illustre l’esprit démocratique, transparent et inclusif du Parti communiste du Vietnam.

En Russie, la communauté vietnamienne participe activement et de manière responsable aux consultations sur les grandes politiques et résolutions du Parti, tout en menant de nombreuses actions concrètes dans les domaines de la science et de la technologie, de l’éducation, de l’investissement, de la promotion du commerce, de la diffusion de la langue vietnamienne et de l’aide sociale.

Animés par la volonté de contribuer au développement durable du pays, les Vietnamiens de Russie expriment leur confiance et leurs attentes envers le XIVe Congrès national du Parti qu’ils considèrent comme une étape clé ouvrant une nouvelle ère de prospérité et de développement pour le Vietnam.

