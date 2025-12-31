Des forums pour associer la diaspora aux grandes orientations nationales

L’initiative du Parti et de l’État visant à instaurer des forums permettant aux Vietnamiens de l’étranger de contribuer aux grandes résolutions ainsi qu’aux projets de documents du Parti constitue une décision hautement saluée et un changement important dans la politique récente du gouvernement vietnamien à l’égard de la diaspora.

Cette décision témoigne clairement de la plus grande ouverture et de la démocratie du gouvernement vietnamien, démontrant un esprit de respect, d'écoute et de compréhension des opinions du peuple.

C’est ce qu’a affirmé Hô Quynh Lan, dirigeante de l’Association des entreprises vietnamiennes à Singapour, vice-présidente du Comité de liaison de la communauté vietnamienne à Singapour et membre du Comité exécutif de l’Association des entrepreneurs vietnamiens à l’étranger, lors d’un échange avec l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA).

Selon elle, l’État réaffirme de manière cohérente que les Vietnamiens de l’étranger constituent une partie inséparable de la nation vietnamienne. Où qu’ils vivent et quelle que soit leur activité professionnelle, ils ont le droit et la responsabilité de participer à l’œuvre de construction et de développement du pays.

Selon son évaluation, l’établissement de canaux de dialogue officiels avec la diaspora véhicule également un message fort de recherche d’efficacité concrète, tout en encourageant des contributions constructives et multidimensionnelles.

Les entrepreneurs et intellectuels vietnamiens à l’étranger souhaitent contribuer davantage, de manière plus approfondie et plus efficace, au processus de réforme et de développement du Vietnam, non seulement à travers des activités caritatives ou les envois de fonds, mais aussi par une participation directe à l’élaboration des politiques, à l’établissement de coopérations en matière d’investissement, au transfert de technologies et de connaissances, ainsi qu’aux domaines clés tels que la transformation numérique, la transition verte et le développement durable.

Enfin, elle a souligné l’attente de la communauté vietnamienne à l’étranger à l’égard d’un gouvernement de plus en plus moderne, efficace, orienté vers un modèle d’administration électronique, transparent, respectant ses engagements et servant véritablement les intérêts de la population, dans l’intérêt général du pays.

