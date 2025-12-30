Les Vietnamiens d'outre-mer et la Patrie : une volonté commune de contribuer au développement national

Dans le contexte d'une intégration internationale de plus en plus approfondie, le Parti et l'État vietnamiens accordent une attention particulière au rôle des Vietnamiens résidant à l'étranger, en mettant en place des mécanismes leur permettant de participer de manière concrète aux grandes orientations du pays.

Selon Hà Son Tùng, chef adjoint du Département des technologies optiques avancées de l'Agence pour la science, la technologie et la recherche de Singapour (ASTAR) et chef de projet au Centre national de transfert de technologies des semi-conducteurs de Singapour, de nombreux espaces de dialogue ouverts et démocratiques ont été créés afin de recueillir les avis de la diaspora sur les questions majeures du pays.

Il a cité comme exemple la large consultation menée récemment sur les projets de documents du XIVᵉ Congrès national du Parti, laquelle a recueilli des milliers de contributions provenant de tous les continents. Ces échanges, réalisés en ligne ou via les représentations diplomatiques, renforcent le sentiment d'appartenance des expatriés à la nation.

Ces activités illustrent clairement la politique constante et humaniste du Parti et de l'État, qui considère la communauté vietnamienne à l'étranger comme une partie intégrante de la nation et une ressource essentielle pour l'édification et la défense du pays. Au-delà de l'écoute, des mécanismes ont été mis en place pour permettre une participation effective des expatriés à l'élaboration des grandes orientations, renforçant ainsi la confiance, la grande union nationale et leur attachement à la patrie.

Toujours selon lui, la diaspora exprime le souhait d'apporter des contributions plus concrètes au développement du pays, notamment dans des secteurs de pointe tels que le savoir, les hautes technologies, l'investissement, le transfert de technologies et la promotion de l'image du Vietnam à l'international.

De nombreux intellectuels de la diaspora se disent prêts à rejoindre des réseaux d'innovation, à soutenir la formation des talents ou à investir dans des secteurs stratégiques comme les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle et les énergies renouvelables.

Au-delà de l'aspect économique, les expatriés s'engagent également dans la préservation de l'identité culturelle, l'enseignement du vietnamien aux jeunes générations et la promotion de l'image du Vietnam à l'international.

