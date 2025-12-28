La diaspora vietnamienne, force motrice du rayonnement national à l’international

Dans un contexte d’intégration internationale de plus en plus approfondie, la communauté vietnamienne à l’étranger, notamment les Vietnamiens vivant en Thaïlande, continue d’affirmer son rôle important par ses contributions intellectuelles, son expérience et ses ressources au service de l’édification et du développement du pays.

Photo : VNA/CVN

De nombreux avis saluent l’approche proactive et innovante du Parti et de l’État vietnamiens à l’égard des Vietnamiens d’outre-mer, en particulier à travers l’organisation de forums de dialogue et de consultations directes.

Selon plusieurs membres de la diaspora et intellectuels vietnamiens en Thaïlande, le fait que les organes de représentation du Vietnam à l’étranger prennent l’initiative d’écouter et de recueillir les avis des Vietnamiens d’outre-mer témoigne clairement d’un esprit d’ouverture, de respect et de reconnaissance de cette communauté comme une partie indissociable de la nation. Cette approche contribue non seulement à renforcer la confiance et le lien avec la Patrie, mais crée également des conditions favorables à une mobilisation plus efficace des ressources intellectuelles, de l’expérience et de la vision internationale de la diaspora vietnamienne.

S’exprimant auprès du correspondant de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) à Bangkok, Vo Hai, secrétaire général de l’Association des Vietnamiens de Thaïlande, a souligné que l’organisation de rencontres et d’échanges directs visant à recueillir les avis de la diaspora sur les projets de documents importants du Parti ne constitue pas un simple exercice de consultation. Il s’agit, selon lui, d’une reconnaissance concrète du rôle de la communauté vietnamienne à l’étranger, permettant à ses membres, bien que vivant loin de la Patrie, de se sentir pleinement associés au processus de construction et de développement du pays.

D’après Vo Hai, ces forums de dialogue aident les Vietnamiens d’outre-mer à mieux comprendre les orientations et politiques du Parti et de l’État, transformant ainsi leur attachement à la Patrie en actions concrètes, organisées et plus efficaces. Il s’agit là d’un fondement essentiel pour consolider la confiance et valoriser la force collective de la diaspora vietnamienne.

Toujours selon Vo Hai, la communauté vietnamienne en Thaïlande souhaite continuer à jouer un rôle de passerelle solide entre le Vietnam et la Thaïlande dans plusieurs domaines clés. Les priorités incluent la promotion du commerce et des échanges économiques, l’introduction des produits vietnamiens sur le marché thaïlandais, ainsi que la mobilisation de ressources d’investissement en faveur du pays d’origine. Parallèlement, la préservation de la langue vietnamienne et de l’identité culturelle nationale auprès des jeunes générations de la diaspora est considérée comme une mission essentielle pour maintenir un lien durable avec les racines.

Partageant le même point de vue, Hoàng Hùng Manh, chercheur à l’Institut asiatique de technologie (AIT), a salué les initiatives de l’ambassade du Vietnam en Thaïlande et des organes concernés visant à organiser des rencontres avec les intellectuels et scientifiques vietnamiens vivant, étudiant et travaillant à l’étranger. Selon lui, il s’agit d’une orientation juste, pragmatique et porteuse d’une signification à long terme, illustrant l’esprit d’écoute et de dialogue du Parti et de l’État dans l’élaboration des résolutions et des documents importants.

Hoàng Hùng Manh a estimé que ces activités permettent de valoriser pleinement l’intelligence, l’expérience et la vision internationale des intellectuels vietnamiens de l’étranger, tout en contribuant à rendre les documents et politiques du Parti et de l’État plus complets, plus réalistes et mieux adaptés au contexte d’intégration internationale actuelle. Plus important encore, elles renforcent le sentiment d’appartenance de la diaspora à la communauté nationale vietnamienne, consolidant ainsi la confiance et la responsabilité à l’égard du développement du pays.

Selon ce spécialiste, la communauté vietnamienne en Thaïlande dispose d’un potentiel considérable pour apporter des contributions encore plus substantielles et efficaces au développement national. Forte d’une présence nombreuse et ancienne, comprenant de nombreux intellectuels, scientifiques, entrepreneurs et experts actifs dans des domaines tels que l’éducation-formation, les sciences et technologies, la santé, l’économie, le commerce et les échanges culturels, la diaspora vietnamienne en Thaïlande constitue une ressource intellectuelle et sociale précieuse.

Grâce à leur connaissance approfondie du contexte national et international, en particulier de la Thaïlande et de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), les Vietnamiens d’outre-mer peuvent participer au conseil en politiques publiques, à l’évaluation scientifique, au partage d’expériences de gestion ainsi qu’au transfert de connaissances et de technologies. Ils jouent également un rôle de lien important dans la promotion de la coopération en matière d’investissement, de commerce et de tourisme entre le Vietnam et la Thaïlande.

Par ailleurs, la diaspora vietnamienne contribue activement à la promotion de l’image du pays et du peuple vietnamiens, à la préservation et à la diffusion de l’identité culturelle nationale, ainsi qu’au renforcement de l’amitié et de la compréhension mutuelle entre les peuples des deux pays, contribuant ainsi au maintien de la paix, de la stabilité et du développement dans la région.

De nombreux avis estiment que si des forums de dialogue ouverts, tels que ceux organisés récemment, sont maintenus de manière régulière et accompagnés de mécanismes efficaces de prise en compte et de retour d’information, le potentiel de la communauté vietnamienne en Thaïlande pourra être davantage valorisé. Ces efforts contribueront de manière concrète au renforcement de la puissance nationale, à l’amélioration du prestige du Vietnam sur la scène internationale et au développement durable du pays dans la nouvelle phase.

