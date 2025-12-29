La diaspora des Vietnamiens à l’étranger s’engage pour la croissance nationale

Le Parti et l’État vietnamien multiplient désormais les initiatives, forums, canaux d'information et mécanismes de consultation pour intégrer pleinement la communauté des Vietnamiens résidant à l'étranger dans l'élaboration des grandes orientations et politiques du pays.

Dans une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) au Japon, Mme Lê Thuong, présidente de l’Association des Vietnamiens de la région du Kansai, a souligné que l'organisation de collectes d'avis et l'écoute proactive de la diaspora concernant les résolutions, les projets de documents du Parti et de grandes préconisations témoignaient d'un esprit démocratique et d'une volonté d'ouverture. Ces initiatives confirment que la communauté des Vietnamiens de l'étranger est considérée comme une partie intégrante et indissociable de la nation, représentant une re

Photo: VNA/CVN

Dans la région du Kansai, les expatriés manifestent un intérêt profond et une réponse enthousiaste aux politiques nationales. Les expatriés vietnamiens s'impliquent activement dans la promotion du commerce, mettant en relation entre les entreprises vietnamiennes et le marché japonais, tout en partageant des expertises précieuses sur les normes internationales. Cet engagement contribue directement à stimuler les exportations, à attirer les investissements étrangers et à renforcer la compétitivité des produits vietnamiens sur la scène mondiale.

Au-delà de la sphère économique, la préservation de l’identité culturelle demeure une priorité absolue pour la communauté, qui s'investit dans l’enseignement de la langue maternelle auprès des jeunes générations, de modèles éducatifs communautaires et d'activités socioculturelles afin de maintenir un lien indéfectible avec leurs racines.

Le rayonnement culturel du Vietnam au Japon est également porté par des événements d’envergure, tels que les célébrations du Têt traditionnel ou le programme « Printemps au pays natal », des expositions, des spectacles artistiques et échanges culturels, qui servent de vitrines à l’excellence culturelle vietnamienne tout en consolidant les liens d’amitié entre les deux peuples. Parallèlement, l'intérêt des intellectuels et entrepreneurs du Kansai pour des investissements à long terme dans leur pays d'origine s'est intensifié, à travers le transfert de connaissances spécialisées, les connexions scientifiques et technologiques, la promotion de l’image du Vietnam ou la participation à des projets humanitaires et éducatifs, entre autres.

Selon Mme Lê Thuong, les réformes institutionnelles récentes et les politiques d'intégration internationale du Vietnam ont instauré une nouvelle confiance, incitant de nombreux entrepreneurs et intellectuels vietnamiens au Kansai à envisager des investissements à long terme dans leur pays d'origine.

Pour que les opinions et les contributions des Vietnamiens à l’étranger gagnent encore en efficacité, Mme Lê Thuong préconise une coordination encore plus étroite entre l’État et ses ressortissants, insistant sur la nécessité de mécanismes de consultation transparents et bidirectionnels. Elle appelle chaque organisation et chaque individu à l'étranger à faire preuve de responsabilité en formulant des contributions constructives dédiées à l'intérêt supérieur de la nation.

En conclusion de son message, elle a rappelé que malgré la distance géographique, les Vietnamiens de l’étranger s'imposent comme une composante essentielle de la patrie, dont chaque action de solidarité participe à forger la prospérité durable du Vietnam de demain.

VNA/CVN